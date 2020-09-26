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Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 09:18 | 

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan evlilik sorusuna yanıt yok!

Tuğba Coşkun-Fikret Orman çifti önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir süredir birlikte olduğu Tuğba Coşkun ile önceki akşam Bebek Otel’deydi. Akşam yemeğinde arkadaşlarıyla bir araya gelen çift, çıkışta maskesiz görüntülendi.

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Evlenecekleri konuşulan Tuğba Coşkun ve Fikret Orman, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtsız bırakarak araçlarına binip uzaklaştı.

3İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
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İşte günün öne çıkan magazin haberleri...

Ünlü ressamın panik anı

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Bebek’te görüntülendi. İkili, gecenin sonunda araçlarının getirilmesini beklerken objektifleri fark edip panikledi ve binaya geri döndü. Daha sonra genç kadın, Güneştekin’in şoförlü aracıyla uzaklaştı. Ünlü ressam da 10 dakika sonra çıkıp taksiye bindi ve “Özel bir doğum günü partisine katıldık, o kadar” demekle yetindi.

4Gergin ikili
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Gergin ikili

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Köpeğini gezdirmesi için sevgilisine bırakan Çıtak, geri döndüğünde Dörter’le tartıştı. İkili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

5Yeni projeler yolda
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Yeni projeler yolda

Nihat Altınkaya, önceki akşam Bebek’teydi. Karşısında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşayan oyuncu, sorular üzerine “Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun” dedi.

6İki yeni oyun
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İki yeni oyun

Oyuncu koçu ve yönetmen İbrahim Çiçek, Tiyatro Kintsugi için iki yeni oyun hazırlıyor. Oyunlardan birinde Birce Akalay ve Serkan Altunorak, diğerinde Songül Öden ve Güven Murat Akpınar rol alacak. İbrahim Çiçek, evde yapılan provalarda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Oyunların yeni sezona yetiştirilmesi planlanıyor.

7Hollywood filminde rol alacak
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Hollywood filminde rol alacak

Oyunculuğa 3 yıl ara veren ve ailesiyle Almanya’da yaşamını sürdüren Ali Başar, bir Hollywood yapımıyla geri dönüyor. Başar, Türk asıllı Amerikalı yönetmen ve yapımcı Sean GK’nın imzasıyla çekilecek olan “X-The End Time” isimli filmde rol alacak. Başar filmde dünyaca ünlü oyuncular Kristanna Loken, Costas Mandylor ve Tom Tidiman ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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