Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan evlilik sorusuna yanıt yok!

İşte günün öne çıkan magazin haberleri... Ünlü ressamın panik anı



Ünlü ressam Ahmet Güneştekin önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Bebek’te görüntülendi. İkili, gecenin sonunda araçlarının getirilmesini beklerken objektifleri fark edip panikledi ve binaya geri döndü. Daha sonra genç kadın, Güneştekin’in şoförlü aracıyla uzaklaştı. Ünlü ressam da 10 dakika sonra çıkıp taksiye bindi ve “Özel bir doğum günü partisine katıldık, o kadar” demekle yetindi.