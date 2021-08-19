Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Bodrum tatili
Tugay Mercan ve sevgilisi Deniz Baydar, Bodrum’da tatil yapıyor. Oyuncu çift önceki gün Bitez’deki Sarnıç Beach’teydi. Birlikte denize girerken objektife yansıyan Mercan ve Baydar, kısa süre yüzdükten sonra şezlonglarına döndü. (Umut ÜNVER)
2
Yarın vizyonda
Başrollerini Sermiyan Midyat ve Ruhi Sarı’nın paylaştığı “Şeflerin Şefi” yarın vizyona giriyor. Oyuncu kadrosunda Zeynep Gülmez, Açelya Elmas, Hazım Körmükçü, Elvan Albat ve Melih Selçuk’un da yer aldığı film, birbirine rakip olan Adanalı şef Halil ile Karadenizli şef Cemal’in komik hikayesini beyazperdeye taşıyacak. Yapımcı şirket Klan Film Yapım, filmin ilk gün gişe hasılatını yangın ve sel felaketlerinden zarar görenler için kullanılmak üzere AHBAP Platformu’na bağışlayacak.
3
Devam etmek zorundayız
Mustafa Ceceli önceki gün Vadistanbul’daydı. Ceceli, yakında çıkacak yeni şarkısı “İmtiyaz”ın heyecanını yaşadığını söyledi. Yangın ve sel felaketleri hakkında da konuşan şarkıcı, “Kötü olaylar üst üste geldi ve çok üzüldük. Felaketler sebebiyle konserlerimi ertelemiştim ama artık bir şekilde devam etmek zorundayız” dedi.
4
Dersler başladı
Yeni sezonda dönem dizisi “Alparslan” ile seyirci karşısına çıkacak olan Fahriye Evcen, rolü için hummalı bir hazırlık sürecine girdi. Dizide ‘Akça Hatun’ rolünü üstlenen ünlü oyuncu, binicilik ve kılıç eğitimi almaya başladı.
5
Tatiller hafta sonuna kaldı
Sunucu ve eski manken Gül Gölge, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Lucca’da arkadaşlarıyla buluşan Gölge, çıkışta soruları yanıtladı. Ünlü sunucu, yaz tatili planları sorulunca şöyle dedi: “Çocuklarım Emir ve Ali’nin basketbol dersleri için hafta içi İstanbul’da oluyorum. Hafta sonları kısa tatiller yapabiliyorum. Bir ara Bodrum’a, bir ara da Çeşme’ye gideceğim. Bir de 2 günlük Yunanistan tatili planlıyorum.” (Behlül AYDIN)
6
Arsuz’da festival zamanı
Açık hava festivali Milyonfest Arsuz bugün başlıyor. Hatay’ın Arsuz ilçesindeki Gözcüler Plajı’nda düzenlenen ve 22 Ağustos’a kadar devam edecek olan etkinlikte Athena, Teoman, Selda Bağcan, Çelik, Ceza, Manga, Halil Sezai, Flört, Eypio, Sena Şener, Hey! Douglas ve Seren Sındık konser verecek.
7
Ekrana dönüyor
Isabella Damla Güvenilir, başrolünde oynadığı 1204 bölümlük “Elif” dizisinin ardından yeni bir projeyle ekrana dönüyor. “Elif”in yapımcısı Yeşil Yapım’ın sahibi Özkan İpek, Isabella ile “Gözyaşları” adlı yeni bir dizi çekeceklerini açıkladı. 150 bölüm olması planlanan dizinin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak.
8
Onur duyuyorum
Geçen ay çekimlerine başlanan “Anunakiler” adlı dizide rol alan Şeyma Baday, önceki gece Sortie’deydi. Dizide Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Nergis Kumbasar ve Suat Sungur’la kamera karşısına geçtiğini söyleyen genç oyuncu, “Böylesine tecrübeli isimlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum” dedi.
9
Çocukluk hayalimdi
Buse Ilgaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan International Miss ve Mr. Fashion TV Turkey 2021 Güzellik Yarışması’nda “en iyi top model” seçildi. Modelistlik, mankenlik ve stilistlik eğitimi alan 24 yaşındaki güzel, modelliğin çocukluk hayali olduğunu dile getirdi. Mesleğiyle ilgili kariyer planlamasını da yaptığını söyleyen Ilgaz, “Başarıya ulaşmam için kendimden ödün vermemi isteyenlere kapım kapalı. Bu, mesleğimle ilgili kırmızı çizgim” dedi.
10
Tatlı karşılama
Rubato grubu konser için Gaziantep’e gitti. Grup üyeleri Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün, havaalanında baklavalarla karşılandı. Gastronomi şehri Gaziantep’e uzun zaman sonra geldiklerini söyleyen ekip, sahne öncesi keyifli dakikalar yaşadı. (Sayit DURMAZ)