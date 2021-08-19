Tugay Mercan ve sevgilisi Deniz Baydar Bodrum’da

Çocukluk hayalimdi Buse Ilgaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan International Miss ve Mr. Fashion TV Turkey 2021 Güzellik Yarışması’nda “en iyi top model” seçildi. Modelistlik, mankenlik ve stilistlik eğitimi alan 24 yaşındaki güzel, modelliğin çocukluk hayali olduğunu dile getirdi. Mesleğiyle ilgili kariyer planlamasını da yaptığını söyleyen Ilgaz, “Başarıya ulaşmam için kendimden ödün vermemi isteyenlere kapım kapalı. Bu, mesleğimle ilgili kırmızı çizgim” dedi.