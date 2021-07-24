Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti!

Sesiyle Fuar'a giden tüm sanatçıların dikkatini çekti. Onun güçlü sesiyle büyüledikleri arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Özpınar, bu güzel sesli şarkıcıdan İstanbul'da Stardust Gazinosu'nu işleten Turgut Akyüz'e bahsetti. Akyüz de Kibariye'yi dinlemek isteyince genç şarkıcı İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte bu yolculuk onun hayatını değiştirdi.



Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı. Stardust'ta onu dinlemeye gelenler arasında Sezen Aksu, Müjde Ar, Şener Şen, Gönül Akkor, Zeki Müren, Adnan Şenses gibi ünlü yıldızlar da vardı.



Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çeker. Böylece bir teklif 1981'in yılbaşı gecesi TRT Televizyonu'ndan geldi. Seslendirdiği Kimbilir adlı şarkıyla onun için yepyeni bir hayat başladı.



Kariyerindeki hızlı çıkış sürerken bir dönem özel hayatında hiçbir şey istediği gibi gitmedi Kibariye'nin. 17 yıllık eşi Tunay Ürek'ten ihanet yüzünden ayrıldı. Ama mutluluğu ikinci evliliğinde buldu. Annesinin tüm itirazlarına rağmen kendisinden 18 yaş küçük şoför Ali Balçık ile evlendi. 39 yaşında da kızı Birgül'ü dünyaya getirdi.Kazandığı tüm şöhrete rağmen her zaman dobralığını korudu Kibariye; hep olduğu gibi göründü, göründüğü gibi oldu.



Bugün kendi alanında Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri.