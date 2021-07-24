Tüdanya gırtlak kanseri oldu, sesini kaybetti!

‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya'dan kötü haber...
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2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya, bir süredir kanser ile mücadele ediyor. Onur Akay, arabesk müzik sanatçısı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını belirterek "Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti.
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Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah." dedi.
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HAYATLARI DA SÖYLEDİKLERİ ŞARKILAR KADAR ACIKLIYDI
Bazıları artık piyasadan çekilmiş ya da hayata veda etmiş olsa da sesleriyle hep hatırlanan kadın arabesk ustalarını ve onların söyledikleri şarkılar kadar dokunaklı öyküleri... (Derleyen: Nazan Mengü)
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TÜLAYDA
"Öyle fakirdik ki, ekmek bile özendiğimiz bir şeydi..." Bu cümle hiç ummadığı bir anda milyonların kalbine seslenen ve albümleri satış rekorları kıran; bir döneme damgasını vurmuş bir sanatçıya ait... Onunki, Külkedisi'nin sadece bir masal olduğunu ve gerçek hayatta böyle şeylerin olmayacağını düşünenleri yanıltacak bir öykü... Bugün yeni nesillerin belki hiç tanımadığı belki de sadece anne- babaları sayesinde adını duyduğu Hatice Döngü'nün yani Türkiye'de arabesk müziğin kraliçelerinden birinin öyküsü bu... İzmir'in Bergama ilçesinde doğup büyüyen, nice zorluklardan geçip adını ve sesini tüm Türkiye'ye duyuran Tüdanya'nın öyküsü...
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Artık üç çocuğuyla birlikte köşesine çekilmiş de olsa arabeskin altın çağını yaşadığı günlere damga vuran bir sanatçı Tüdanya...
Ekmeğin bile lüks sayıldığı bir ailenin kızı... Annesi ev kadını babası ise ayakkabı boyacısı... İlk evliliğini henüz 15 yaşındayken yapıyor... Ama kocası da fakir.. İlk çocuğu bakımsızlıktan donarak ölüyor. Daha sonra iki çocuk daha dünyaya getiriyor.. Ama kaderi tıpkı söylediği şarkılar kadar acıklı... Eşi ölüyor... O da mecburen babasının evine yani o kopkoyu yoksulluğa geri dönüyor. Üstelik yanında iki çocuğuyla birlikte.
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Aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocuklarına bakabilmek için evlere temizliğe gidiyor Tüdanya... Ama aklında hep tek bir şey var: Müzik...Sesi de güzel... Kimse onu almadan ırgatlığa gitmiyor... Pamuk toplarken, tütün kırarken onun söylediği şarkıları dinliyorlar hep. O arada Tüdanya'nın ya da o zamanki adıyla Hatice'nin aklında cevabını aradığı bir soru var. Bunca beğenilen sesiyle para kazanabilir mi acaba... Sonunda hayatını değiştirecek kararı veriyor Hatice: İzmir'de Pırlanta Pavyon'a gidecek.. Sesini dinletecek... Yeşilçam filmlerinde örneğine defalarca rastlandığı gibi...
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Sonunda gidiyor... Ayağında yarısı yırtık naylon terliklerle... Pavyonun o dönemdeki patronu Cengiz Özşeker ona kaderini değiştirmesi için güç verecek o cümleyi söylüyor: "Sesin çok güzel, bir yıldız olabilirsin." Aslında Tüdanya'nın o pavyona gitmesinin bir başka nedeni daha var: Bergen ve Kibariye de orada keşfedilmiş.
Orada çalışmaya başlamış Tüdanya... Annesi ve babası pavyonun nasıl bir yer olduğunu bilmedikleri için seslerini çıkarmamışlar. O dönemde arabesk müzikle pek ilgisi yokmuş Tüdanya'nın... En sevdiği sanatçı ise Neşet Ertaş... Onun türkülerini ve Hamiyet Yüceses'in seslendirdiği Türk sanat müziği parçalarını söylüyor.
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Ama devir arabesk devri. Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Leyla Bir Özge Candır gibi parçalar yerine daha popüler olan arabesk şarkılar söylemesi gereklidir... Ona çok inanan patronu tam iki ay boyunca gazetelere ilan verir. Ama ne bir fotoğraf vardır ne de açıklama. Sadece tek bir cümle: "Tüdanya geliyor"... Sahiden de gelir Tüdanya...
Tam da İzmir Fuarı'nın popüler zamanlarıdır... Bir gün İbrahim Tatlıses'in saz ekibi onu dinlemeye gider... Sesini çok beğenirler ve kaset yapmasını teklif ederler. Ama tek bir şartları vardır: Sahnedeki gibi Türk sanat müziği değil arabesk okuması gereklidir. 1983'te ilk kasedi Sıra Dağlar çıkar. O zamanlar için rekor sayılabilecek 650 binlik satış rakamına ulaşır. Ama ikinci albümü Azap beklenen başarıyı gösteremez. Aslında bu ikinci kaset 'damardan' arabesktir. İşin gerçeği Tüdanya da bu şarkıları çok isteyerek okumamıştır.
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1986 yılında yine bir İzmir Fuarı döneminde kapısı çalınır Tüdanya'nın... İbrahim Tatlıses'e soyadını veren Yılmaz Tatlıses'ın bağlamasıyla çalıp söylediği bir şarkıdır bu.. Tüdanya bu şarkıyı seslendirir: ""Her şey yalan gerçek sensin/ Gelirse dert senden gelsin/ Bence aşkın kendisi sensin/ Seni sevmeyen ölsün."
İşte Tüdanya'nın arabesk dünyasının unutulmazları arasına girmesine vesile olacak şarkıdır bu,,,
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Bu sırada ikinci kez evlenmiştir Tüdanya.. Albüm için stüdyoya girdiğinde de 7 aylık hamiledir. Temmuz'un yakıcı sıcağında önünde bir kova buz, hem yiyip hem şarkı söyler. Bu kadar zahmetine de değer... Seni Sevmeyen Ölsün şarkısını seslendirdiği bu albüm tam 2 milyon satar. Üstelik korsanlar hariç.
Ondan sonra da kendi deyimiyle "Türkan Şoray gibi hisseder. " Röportajlar, gazetelerde çıkan boy boy resimleri... Bülent Ersoy, Yüksel Uzel, İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla aynı sahneyi paylaşır. Üstelik kendisi de bir yıldızdır artık. Şarkılı- türkülü filmlerin, arabesk furyasının sinemayı da kasıp kavurduğu bir dönemdir o.. Sinema filmleri için de kamera karşısına geçer.
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Ama 1990'ların sonlarına doğru işler tersine dönmeye başlar. Bugün şarkıyı hiç dinlememiş olanların bile o meşhur nakaratını ezbere bildiği Seni Sevmeyen Ölsün şarkısının başarısını bir daha tekrarlayamaz. Çıkardığı kasetlerden para bile kazanamaz olmuştur artık.
O da piyasanın değişen koşulları yüzünden köşesine çekilmeye karar verir. Zaten kendi deyimiyle 'o dünyanın insanı değildir.' 25 yıl bu piyasada çalıştığı halde hiç dostu olmadığını söyleyen Tüdanya 2000'de bir albüm daha çıkarır. Ama artık dinlenen müzik türü de değişmiştir, onun dinleyicisi de... Yine de hayranları için unutulmaz bir isim, onu hiç dinlememiş olanlar için de "Seni Sevmeyen Ölsün" şarkısına can veren kadındır o... Tüdanya şimdi, eskisi kadar göz önünde olmasa da TV kanallarına konuk oluyor ve etkileyici sesiyle şarkılarını seslendiriyor.
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ESENGÜL
Gencecikti... Ve öyle bir sesi vardı ki...Dinleyenin içini titretirdi... Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkıyla hala hatırlanıyor ama, o aslında dönemine damga vuran müthiş bir arabesk repertuarına sahipti... Gerçek adıyla Esen Ağan'ın ya da herkesin bildiği adıyla Esengül'ün öyküsü de katıldığı bir ses yarışmasıyla başladı..
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Konservatuar mezunu bir annenin kızıydı.. Bu yüzden en büyük destekçisi annesiydi... Sokak Çocuğu Ali'ye plaklarında vokal yapan Esengül, ilk 45'liğini 1971'de yaptı. Cavit Deringöl, A. Nail Bayşu, Orhan Akdeniz ve Selami Şahin'le çalıştı.
Bir kuşağın gönül telini titreten Esengül, en ünlü ve gözde olduğu zamanlarda bile pavyonlarda calışan Esengül'ün karmaşık ve biraz da karanlık bir özel yaşamı vardı. Bu yönüyle de ilgi çekiyordu.
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Adnan Şenses'le imam nikahıyla evlenen Esengül'ün onu terk edip Beşiktaşlı futbolcu Tayfun'a kaçışı da dönemin magazin basınında yer işgal etmişti..
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Sadece müzisyen ve futbolcularla değil kabadayılarla da ilişkisi vardı Esengül'ün. Hatta Oflu İsmail'in onun uğruna gazino sahibi öldürdüğü söylendi. Bir rivayete göre de 'Çırpınırdı Karadeniz' söylemediği için tehdit almıştı.
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1979 yılında bu olayların ardından gizemli bir trafik kazasında yaşama veda etti. Esengül, bu olaydan yirmi gün sonra, yanında bir işadamı ile birlikte Ataköy'de geçirdiği trafik kazası sonucu öldü. Bunun bir hesaplaşma olduğuna dair haberler nedeniyle cinayet masası olayı sorguladı, ancak kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi. Yaşamı sadece 24 yıl sürmüştü..
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Bazı hayranları uzun süre onun öldüğüne inanmadı.. Gözlerden uzak yaşamak için öldüğü haberlerini yaydığını da ileri sürdü.
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BERGEN
Arabesk gırtlağı en iyi kullanan, unutulmaz seslerden biri... Ya da diğer adıyla Acıların Kadını Bergen... Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan şarkıcı, kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atıldığı için bir gözü yok olmuştu ve bu yüzden yüzünün o bölgesini saçlarıyla kapatıyordu. Ancak oğlu daha sonradan hazırladığı internet sitesinde bunun annesinin ünlü olmasını sağlamak için uydurulan bir yalan olduğunu iddia etmişti. Sebep ne olursa olsun o arabesk dünyasının unutulmaz kraliçelerinden biri.. Artık yaşamasa bile...
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Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü giren ama maddi sıkıntılar nedeniyle bitiremeyen Bergen, yaşını büyülterek bir süre PTT’de çalıştı.
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1979’da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü’nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Ankara'dan sonra iş için Adana’ya giden Bergen, burada Halis Serbes’le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi.
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Şarkıları ve albümleriyle ortalığı kasıp kavuran Bergen, konser için gittiği Adana’da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Nisan 1989’da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989’da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan “Yıllar Affetmez” ile yaptı.
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Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.
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MİNE KOŞAN
Güçlü ve biraz da erkeksi sesiyle, sapneye hakim tavırlarıyla arabeskin gerçek anlamdaki kraliçelerinden biri Mine Koşan..
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Hala zaman zaman televizyon ekranlarında gördüğümüz sanatçı eşi Vedat Yıldırımbora'nın 'Yağmur' şarkısıyla adını duyurdu.
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Ömer Faruk Tekbilek'ten Arto Tunçboyacıyan'a pek çok ismin çaldığı Metronom'un asıl solisti olan Koşan, 1980 yılına kadar pek çok 45'lik plak çıkarttı.
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Orhan Veli'nin şiirinden bestelenen arabesk 'Anlatamıyorum', aykırı plaklarından.
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Bir dönem Vedat Yıldırımbora ile Mısır'a yerleşen Mine Koşan'ın Kahire'de 'Arap âleminin en büyük sazları eşliğinde' verdiği efsane konserler ve kayıtlarından derlenen plaklar da unutulmazlar arasında.
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Gazinolar kapandığından beri pavyon tabir edilen küçük gece kulüplerinde şarkı söylüyor. Arada bir televizyona çıkıyor. En ünlü şarkısı ise ismiyle özdeşleşen Dert Bende..
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KİBARİYE
1981'in yılbaşı gecesiydi... O dönemde henüz 'renklenmemiş' olan siyah- beyaz televizyon ekranlarından yükselen bir ses ulaştığı herkesi kelimenin tam anlamıylas'dondurdu'. "Kimbilir bu gidişin dönüşü olacak mı?" diyordu bu ses..
O andan itibaren herkes o sesi ve onun sahibini konuşuyordu. Bazıları sesini bir dönemin unutulmaz şarkıcısı Ümmü Gülsüm'e bile benzetti.
İşte zaten o zamana kadar gazinolarda adını duyurmaya başlayan Bahriye Tokmak'la tüm Türkiye'nin tanışması o yılbaşı gecesi oldu...
Manisa doğumlu Bahriye Tokmak; ya da herkesin onu tanıdığı adıyla Kibariye... İşte o gün bugündür Türkiye'nin popüler kültür tarihinin en dikkat çeken satırları arasında yerini aldı.
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İşte Kibariye'nin Manisa'nın Akhisar da başlayıp İzmir Fuarı'na oradan da gösteri dünyasının kalbi olan İstanbul'a özenen yaşam öyküsünün özeti..
8 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş Bahriye Tokmak. Babası ayakkabı boyacısı annesi ise ev kadınıydı. 8 çocuklu güçlükle geçinen bir aileydi onunki.
O kadar dobra bir insan oldu ki her zaman Kibariye, yaşadığı güçlükleri hiçbir zaman kimseden saklamadı. Çocukluk yıllarında karınlarını doyuramayacak kadar yoksul olduklarını söyleyecek kadar...
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Bir röportajında o günlerini şöyle anlatıyordu Kibariye; "Babamın kazandığı boya parasıyla geçiniyorduk. Karnımız doymuyordu, inanılmaz fakirlik vardı. Bir kilimin üzerinde yatıyorduk... Ben o yoksulluğu yaşadım ama o günler de güzeldi. Annemle babamın nikahını ben para kazandıktan sonra kıydırdık."
Onun kaderini değiştiren ise güçlü sesiyle söylediği şarkılar oldu. Ünlü şarkıcı bu işe "ailesi için" başladığını anlatmıştı bir röportajında. "Tek isteğim kardeşlerimin karnını doyurmaktı. Annem elindeki dört zeytinin hesabını yapardı. Mucize diye bir arkadaşım vardı, beni bir işe götürdü. Sesimi duyunca Enver ağabey 'Bu kız kim?' diye sormuş. O gün kazandığım azıcık parayla buzdolabını doldurmuştuk."
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Ondan sonra da Kibariye her akşam şarkı söylemeye başladı. Sesi çok beğenilince sürekli yeni işler aldı. Sahnede, Orhan Gencebay, Gönül Akkor ve Esengül'ün 45'liklerindeki şarkıları seslendirdi. Akhisar'da yayılmaya başlayan ünü onu İzmir'e taşıdı.
İzmir Kordon'daki Çağlayan Pavyon'da yaşı tutmadığı için kaçak olarak çalıştı Kibariye. Artık babaannesi de dahiyl tüm ailesini yayına almıştır ve onları geçindirme görevi onun omuzlarındadır.
Henüz 19 yaşındayken Tunay Ürek ile ilk evliliğini yaptı. Yıl 1979'du. 1980'li yıllarda da İzmir Fuarı'nda sahneye çıkmaya başladı. İşte bu Kibariye'nin yani o zamanki adıyla Bahriye Tokmak'ın hayatındaki dönüm noktası oldu.
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Sesiyle Fuar'a giden tüm sanatçıların dikkatini çekti. Onun güçlü sesiyle büyüledikleri arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Özpınar, bu güzel sesli şarkıcıdan İstanbul'da Stardust Gazinosu'nu işleten Turgut Akyüz'e bahsetti. Akyüz de Kibariye'yi dinlemek isteyince genç şarkıcı İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte bu yolculuk onun hayatını değiştirdi.
Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı. Stardust'ta onu dinlemeye gelenler arasında Sezen Aksu, Müjde Ar, Şener Şen, Gönül Akkor, Zeki Müren, Adnan Şenses gibi ünlü yıldızlar da vardı.
Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çeker. Böylece bir teklif 1981'in yılbaşı gecesi TRT Televizyonu'ndan geldi. Seslendirdiği Kimbilir adlı şarkıyla onun için yepyeni bir hayat başladı.
Kariyerindeki hızlı çıkış sürerken bir dönem özel hayatında hiçbir şey istediği gibi gitmedi Kibariye'nin. 17 yıllık eşi Tunay Ürek'ten ihanet yüzünden ayrıldı. Ama mutluluğu ikinci evliliğinde buldu. Annesinin tüm itirazlarına rağmen kendisinden 18 yaş küçük şoför Ali Balçık ile evlendi. 39 yaşında da kızı Birgül'ü dünyaya getirdi.Kazandığı tüm şöhrete rağmen her zaman dobralığını korudu Kibariye; hep olduğu gibi göründü, göründüğü gibi oldu.
Bugün kendi alanında Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri.
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CEYLAN
Yeşilçam'ın Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı'nın yaşam öyküsü 26 Haziran 1974'te Tunceli'de başladı. Onun hayatı da aslında oynadığı arabesk filmleri, söylediği ağdalı şarkıları aratmayacak türden. Küçük yaşta halasının oğluyla evlilik yapar Ceylan. Henüz 16 yaşındadır... 9 ay sonra da 9 ay sonra Melodi adlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kendisi de çocuktu ama bir çocuk sahibiydi artık.
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Ancak bu evlilik Avcı ailesinin sonu oldu. Sahne dünyasında saz çalarak para kazanan, daha sonra kızı sayesinde zengin olan baba Ahmet Avcı, kızının servetini yeni kocasına kaptırdı. Plak şirketi battı. Parasız kalan Ahmet Bey biraz para kazanabilmek uğruna, karısının pasaportunu satmaya kalkarken yakalandı.
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Ceylan bir yıl sonra boşandı. Yakınlarının söylediğine göre bekarlık ona yaramadı. Her gece bir barda sabahlayan Ceylan'ın sarhoş haliyle çekilen fotoğraflarının altında şu soru vardı: "Ceylan nereye gidiyor?" Yakınlarının yorumu da acıklıydı: "Gece yalnız başına barlara gidip sabah geliyor. Ne olacak bu kızın sonu?"
Ceylan bunalımdaydı. Bundan sonra kendisine sık sık sevgili buldu. İki sevgilisiyle imam nikahı kıydırdı.
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1995'te aşık olduğu Yıldıray Gürgen, Ceylan için eşini terk etti. İmam nikahıyla evlendiler. Daha sonra Yıldıray adında bir oğulları dünyaya geldi. Ama Gürgen'in babası bebeğin oğlundan olmadığını söyleyince imam nikahlı sevgililer ayrıldılar.
Gencecik yaşında 4 evlilik yapan Ceylan, "hayatımın erkeğini bulamadım" diyerek bunalıma girer. O sırada ablası Nazan ona bir haber verir: Şu an hapiste olan Yaşar Öz var ya, sana hasta oluyormuş. Seninle tanışmak istiyor," der. Ceylan'ın cevabı aynen şöyledir: "Çok memnun olurum. Hatırladığım kadarıyla Yaşar Öz hoş bir adamdı."
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Ceylan'ın karmaşık özel hayatı bu ilişkiyle bir kez daha basına taşınır.
Ceylan şimdilerde 35 yaşında bir yetişkin ve artık arabesk değil arabesk motifler de içeren halk müziği şarkıları seslendiriyor.