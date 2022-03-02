TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? İşte TÜBİTAK lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek burs tutarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki açıklamasında TUBİTAK burslarına ilişkin de müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUBİTAK burslarına yapılacak zam oranını şu sözlerle duyurdu: "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir.
Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz."