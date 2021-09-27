TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 TÜBİTAK burs başvuru tarihleri ve şartları!

TÜBİTAK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? TÜBİTAK'ın internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;



TÜBİTAK, Türkiye’nin genç ve başarılı beyinlerini desteklemeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı’ndan aylık 4.000 TL’ye kadar burs almaya hak kazanıyor.



Ayrıca, söz konusu Program kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla “BİDEB 2248-Mentorluk Desteği Programı” kapsamında mentorluk desteği veriliyor. Mentorluk desteği, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimlerinin sonuna kadar devam ediyor.