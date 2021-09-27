TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 TÜBİTAK burs başvuru tarihleri ve şartları!
TÜBİTAK burs başvurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Üniversite öğrencileri için burs başvurusu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "STAR burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz. " dedi. Son dakika açıklamanın ardından öğrenciler TÜBİTAK burs başvurusu şartları ve tarihlerine odaklandı. Yurt içinde başarılı öğrencilerin temel bilimlere yönelimini teşvik etmek amacıyla sağlanan TÜBİTAK burs başvurusu ekim ayında alınacak. Peki, TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman? İşte, TÜBİTAK burs başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiler...
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TÜBİTAK 2021 burs programı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 1500 öğrenci için STAR burs programının açılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK tarafından Aziz Sancar adına Ocak sonunda doktora programının da başlayacağını bildirdi. Belirli şartları taşıyan üniversite öğrencileri için hayata geçirilen TÜBİTAK burs başvuruları 2021 yılı için 2. kez yapılacak. TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre burs programının başvuruları 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.
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Kabine toplantısının ardından, açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz. Yine TÜBİTAK tarafından Aziz Sancar adına Ocak sonunda doktora programı başlatıyoruz.
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TÜBİTAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2205-Lisans Burs Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
TÜBİTAK'ın internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
TÜBİTAK, Türkiye’nin genç ve başarılı beyinlerini desteklemeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı’ndan aylık 4.000 TL’ye kadar burs almaya hak kazanıyor.
Ayrıca, söz konusu Program kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla “BİDEB 2248-Mentorluk Desteği Programı” kapsamında mentorluk desteği veriliyor. Mentorluk desteği, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimlerinin sonuna kadar devam ediyor.
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Desteklenen bursiyerlerimizin yararlanması için “BİDEB 2237-A Bi̇li̇msel Eğitim Etkinlikleri Desteği̇ Programı” kapsamında robotik, yenilenebilir enerji, yapay zeka, etnobotanik, argümantasyon, gastronomi, hukuk, nükleer enerji gibi birçok alanda yüz yüze ya da çevrim içi eğitim programları düzenleniyor. “BİDEB 2224 - Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı” kapsamında yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımları için destek sağlanıyor.