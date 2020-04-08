TUBİTAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? TÜBİTAK Stajyer Burs Programının detayları…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için 'TÜBİTAK brus programı başlattıklarını duyurdu. Varank, 'TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz' dedi. Açıklama ardından TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programının detayları merak konusu oldu. Peki, TUBİTAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programının detayları…
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Staj Programı'na ilişkin çağrıyı Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Bakan Varank, 12 ay süreli STAR Staj Programı'na kabulde en önemli şartın, Kovid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da gelecek dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projel
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"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projel
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TUBİTAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
STAR Stajyer Programı çağrısı 19 Nisan'da kapanacak. Sonuçlar, 1 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacak.