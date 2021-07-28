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Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 11:29 | 

TÜBİTAK BİLGEM 128 personel alımı yapacak - BİLGEM başvuru ekranı ve şartlar hakkında bilgiler

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) istihdam etmek üzere 128 personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK, BİLGEM’de istihdam edilmek üzere 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alacak. İşte BİLGEM başvuru ekranı ve şartlar hakkında bilgiler

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.

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İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

3TÜBİTAK 128 personel alımı genel şartları

TÜBİTAK 128 personel alımı genel şartları

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak şartları aranmaktadır.

Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 26 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

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