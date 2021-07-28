Gündem Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 11:29 | 28 Temmuz 2021 - 11:31

TÜBİTAK BİLGEM 128 personel alımı yapacak - BİLGEM başvuru ekranı ve şartlar hakkında bilgiler

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) istihdam etmek üzere 128 personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK, BİLGEM’de istihdam edilmek üzere 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alacak. İşte BİLGEM başvuru ekranı ve şartlar hakkında bilgiler