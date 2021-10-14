Tüberküloz (Verem) nedir, nasıl bulaşır? İşte tüberküloz hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılar

Tüberküloz hastalığı belirtileri ve nasıl bulaştığı, DSÖ'nün tedirgin edici açıklaması ile merak konusu oldu. Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, 2020'de 4,1 milyon kişinin tüberkülozla mücadele ettiği fakat teşhis konulamadığı öne sürüldü. Solunum ve damlacık yolu (öksürme, hapşırma vb.) ile bulaşan bu hastalık Mycobacterium tuberculosis denilen basil nedeniyle ortaya çıkıyor. İki haftadan uzun süren öksürük ve ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, istahsızlık, halsizlik gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor.