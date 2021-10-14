Tüberküloz (Verem) nedir, nasıl bulaşır? İşte tüberküloz hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılar
Tüberküloz yani verem hastalığı, DSÖ'den yapılan açıklama ile gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini ve 30 ülkede etkisini giderek artırdığını açıkladı. Solunum yoluyla akciğerlere yerleşerek insan sağlığını tehdit eden tüberküloz, boşaltım ve sindirim sistemleriyle omurga, böbrekler ve karın boşluğu gibi farklı bölgeleri de etkileyebiliyor. Peki, Tüberküloz (Verem) nedir, belirtileri nelerdir? İşte, tüberküloz hastalığı belirtileri, tedavisi ve bulaşıcılığı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tüberküloz hastalığı belirtileri ve nasıl bulaştığı, DSÖ'nün tedirgin edici açıklaması ile merak konusu oldu. Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, 2020'de 4,1 milyon kişinin tüberkülozla mücadele ettiği fakat teşhis konulamadığı öne sürüldü. Solunum ve damlacık yolu (öksürme, hapşırma vb.) ile bulaşan bu hastalık Mycobacterium tuberculosis denilen basil nedeniyle ortaya çıkıyor. İki haftadan uzun süren öksürük ve ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, istahsızlık, halsizlik gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor.
2
TÜBERKÜLOZ (VEREM) NEDİR?
Verem; Mycobacterium tuberculosis denilen basille oluşan, tedavi edilmezse ölümle de sonlanabilen, hava yolu ile bulaşan bir hastalıktır.
Verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak ve yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem mikropları ilaçlara direnç kazanabilir. Hastalar bu dirençli mikrobu sağlıklı insanlara da bulaştırabilirler. Dirençli verem hastalarının tedavisi daha zor ve pahalıdır. Bu hastaların tedavisi daha uzun sürmekte (18-24 ay), daha fazla ilaç kullanılmakta ve bazen hasta hayatını kaybedebilmektedir.
3
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Verem hastalığının genel belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır.
Akciğer tüberkülozunda; öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri görülebilmektedir.
Akciğer dışı organlardaki verem hastalığında genel belirtilerle birlikte tutulan organa göre belirtiler ortaya çıkmaktadır. Örneğin larinks (gırtlak) tutulumunda ses kısıklığı, böbrek tutulumunda idrar şikayetleri, barsak tutulumunda kronik ishal görülebilir.
4
TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR?
Hastaların aksırma, öksürme ve hapşırmaları sırasında etrafa saçtıkları verem mikroplarının sağlam kişiler tarafından solunması ile hastalık bulaşır. Verem mikrobu güneş görmeyen ve iyi havalanmayan yerlerde saatlerce havada kalabilir.
Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi enfekte eder. Enfekte olanların %5’i 1-2 yıl içinde aktif verem hastası olur. Enfekte olanların %5’inde ise verem mikrobu vücutta sessiz olarak bekler. Vücut direncinin düştüğü durumlarda, vücutta beklemekte olan verem mikrobu çoğalarak verem hastalığına yol açar.
5
TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Tüberküloz tedavisinde en önemli faktör ilaçlardır. Dinlenme, beslenme ve iklim gibi faktörlerin etkileri önemsizdir. Bu nedenle verem tanısı konulan hastalarda, gecikmeden ilaç tedavisine başlamak gereklidir. Ülkemizde genel olarak başlangıç döneminde dört ilaç, idame tedavisinde ise en az iki ilaç kullanılmaktadır. Tedavide kullanılan ilaçlar, hastanın balgamındaki tüberküloz basil sayısını hızla azaltmaktadır. Aynı zamanda öksürük sayısı da azalmaktadır. Bu nedenlerle tedaviye başladıktan bir süre sonra verem hastaları bulaştırıcılıklarını yitirmektedirler. Tedavi başarısında yeterli sürede düzenli ilaç kullanımı en önemli unsurdur.