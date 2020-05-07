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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 10:42,

Tuba Ünsal'dan samimi açıklamalar: Kimse bilmez ama bir kızım daha var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Instagram yayınına katılan Tuba Ünsal samimi açıklamalar yaptı.

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Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Instagram’da düzenlediği canlı yayının konuğu oldu. 38 yaşındaki oyuncu samimi açıklamalar yaptı.

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“47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak” dedi.

3Tahammülüm kalmadı
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'Tahammülüm kalmadı'

Tuba Ünsal şunları söyledi:
-“‘Kaç çocuğun var?’ diye soran olunca, Mirgün’ün kızı Leyla’yı da sayıyorum.”

-“Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum.”

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- “Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.”
- “Bir karavanım var, arada sırada kaçar kampa giderim.”

5Babası kol kanat germişti
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Babası kol kanat germişti

Tuba Ünsal bugünlere gelmesinde Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel’in büyük payı olduğunu belirtti. Şöyle konuştu: “İzmir’de zarafet kursunda getir götür işleri yapıyordum. Kendime güvenim yoktu.

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Modellik yarışmasına girdim, kazanamadım. Paris’e gittim, 6 ayda döndüm. Sonra Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel yapımcısı olduğu dizide bana rol verdi. Ailece evlerini açtılar. Bergüzar’ın odasında kaldım.” (POSTA)

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