Tuba Ünsal 'Yediği helal, giydiği haram'

Diğer ünlü isimleri bu konuda eleştirmediğini dile getiren Ünsal, “İnsanların çocuklarıyla ilişkisi kimseye düşmez. O yüzden bu benim tercihim. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık yediğimiz ekmeğin kırıntısını saymamız gereken bir dönemdeyiz. Her şey tepetaklak oldu. Ama temennim, herkesin bunların çok daha bilincinde olarak hareket etmesi ki özellikle çocukların hayatında” dedi.