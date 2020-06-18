Tuba Ünsal Göcek'te... Tatil başladı!

Lüks bir otelin villasını tutan Ünsal, geçen salı tekne kiralayarak denize açıldı.
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Günlüğü 1500 lira olan teknede bol bol güneşlenen oyuncu, bir ara kızı Sare’yle beraber kanoya binip kürek çekti.
Ali KESER
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Ece mavi turda
Ece Sükan arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum’a giden ekip, tekneyle koyları dolaşıyor. Sükan tatil fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.
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Bronzlaşmak iyi fikir
Buse İskenderoğlu, Göcek tatiline devam ediyor. Ünlü sunucu önceki gün teknede güneşlenirken çektiği karenin altına İngilizce “Bronzlaşmak her zaman iyi fikir” notunu düştü.
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Bebek mavisi
2015'te Burak Sağyaşar'la evlenip setleri bırakan Hatice Şendil 2017'de de oğlu Can'ı kucağına almıştı. Şendil dün bahçesindeki havuzun başında poz verdi. Fotoğrafı da 'bebek mavisi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kilyos pozu
Buse Narcı hafta sonu tatili için Kilyos’a gitti. Bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Narcı o karenin altına Cem Yılmaz’ın meşhur esprisi “Little little in the middle” notunu düştü.