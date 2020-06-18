MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTuba Ünsal Göcek'te... Tatil başladı!
GeriMagazin Tuba Ünsal Göcek'te... Tatil başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 07:00,

Tuba Ünsal Göcek'te... Tatil başladı!

Tuba Ünsal tatil sezonunu kızı Sare’yle birlikte Göcek’te açtı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Lüks bir otelin villasını tutan Ünsal, geçen salı tekne kiralayarak denize açıldı.

2
Abone Olgoogle-news

Günlüğü 1500 lira olan teknede bol bol güneşlenen oyuncu, bir ara kızı Sare’yle beraber kanoya binip kürek çekti.

Ali KESER

3Ece mavi turda
Abone Olgoogle-news

Ece mavi turda

Ece Sükan arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum’a giden ekip, tekneyle koyları dolaşıyor. Sükan tatil fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.

4Bronzlaşmak iyi fikir
Abone Olgoogle-news

Bronzlaşmak iyi fikir

Buse İskenderoğlu, Göcek tatiline devam ediyor. Ünlü sunucu önceki gün teknede güneşlenirken çektiği karenin altına İngilizce “Bronzlaşmak her zaman iyi fikir” notunu düştü.

5Bebek mavisi
Abone Olgoogle-news

Bebek mavisi

2015'te Burak Sağyaşar'la evlenip setleri bırakan Hatice Şendil 2017'de de oğlu Can'ı kucağına almıştı. Şendil dün bahçesindeki havuzun başında poz verdi. Fotoğrafı da 'bebek mavisi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

6Kilyos pozu
Abone Olgoogle-news

Kilyos pozu

Buse Narcı hafta sonu tatili için Kilyos’a gitti. Bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Narcı o karenin altına Cem Yılmaz’ın meşhur esprisi “Little little in the middle” notunu düştü.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi