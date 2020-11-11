Tuba Tokbaş kimdir? İşte Tuba Tokbaş cinayetinin detayları

Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Tuba Tokbaş, sevgilisi tarafından boğularak katledildi. Genç yaşta öldürülen Tuğba Tokbaş’ın öldürülmesi ardından sosyal medyadan tepki yağıyor. İşte Tuba Tokbaş cinayetinin detayları…
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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürüldü. Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak öldürdü. Ardından da daireden çıkıp aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti.
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ANNE POLİSİ ARADI
Recep Berkay H., annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi. Anne polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cennet Tuğba Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.
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Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.