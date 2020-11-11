Tuba Tokbaş kimdir? İşte Tuba Tokbaş cinayetinin detayları

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürüldü. Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak öldürdü. Ardından da daireden çıkıp aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti.