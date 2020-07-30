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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 08:49,

Tuba Büyüküstün'den 'ayrılık' açıklaması

Umut Evirgen ile olan 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Tuba Büyüküstün, dün bazı gazetelerde çıkan 'Barıştılar' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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"Merhabalar, bugün magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı."

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"Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye futürsuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum. Aa ayrıldılar! Aldattı! Aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış! Aa aldatma da yokmuş! Dayanamadılar, barıştılar! Ve daha neler..."

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"Haber yok, kimi yazsak okunur diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım. Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?"

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"Halka 'mal olmak' deyimi düzeltme(inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka 'mal olmuş' bir sanatçı olarak -özel hayatımla ilgili- görevim olan açıklamayı yapayım."

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"Umut ile birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri buyuk. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymayı bilmek zenginliktir. Anlamlar kaybolmasın diye inceltme işaretlerine ihtiyacımız var. Herkese sevgiler..."

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