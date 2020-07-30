Tuba Büyüküstün'den 'ayrılık' açıklaması

"Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye futürsuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum. Aa ayrıldılar! Aldattı! Aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış! Aa aldatma da yokmuş! Dayanamadılar, barıştılar! Ve daha neler..."