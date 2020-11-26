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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 15:44 | 

Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz ikilinin buluşma adresi ise Bağdat Caddesi!

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. Çift ilişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almadı.

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Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. 29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.

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Güzel oyuncunun, Ekin Mert Daymaz'la aşkının gizli kalması için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor..

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