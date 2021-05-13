Tuba Büyüküstün kızları Toprak ve Maya ile Bodrum'a veda etti
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Bodrum'a veda
Çekimler boyunca konaklaması için tutulan Konacık’taki evinden önceki gün ayrılan Tuba Büyüküstün, sabah saatlerinde kızları Maya ve Toprak’la Bodrum Merkez’de kahvaltı yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra annesiyle babasını Göltürkbükü’ndeki evlerinde ziyaret etti. Büyüküstün, ailesiyle de vedalaştıktan sonra kızlarıyla beraber havalimanına geçti.◊ Havalimanında soruları yanıtlayan güzel oyuncu, İstanbul’a dönüş sebebinin yeni bir proje olduğunu söyledi: “Dijital bir proje var, o sebepten dönüyorum.” Büyüküstün’e sosyal medyada paylaştığı çiçek fotoğrafları hatırlatılarak “Hayatınızda birisi mi var?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, gülerek “Daha tatlı şeyler konuşabiliriz” dedi.
Ali KESER
2
Berk ‘hemen evlenelim’ diyor
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün Etiler’deydi. Yıldız Çağrı Atiksoy, evlilik soruları üzerine “Berk ‘hemen evlenelim’ diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi istediğim için bekleme taraftarıyım” dedi. Berk Oktay da sevgilisinin bu sözleri üzerine “Hemen bir nikâh dairesine götürüp işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı” diyerek güldü. (Behlül AYDIN)
3
Uzun süredir beraberiz
Maldivler tatilinden geçtiğimiz hafta dönen oyuncu sevgililer Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün rol aldıkları dizinin setine birlikte geldi. Bürsin, “İlişkiniz ne zaman başladı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. ‘Zamanı gelince açıklarız’ dedik. Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Sonra birtakım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı.” (Sayit DURMAZ)
4
İzin belgem var
Oyuncu Berkay Ateş önceki gün Baltalimanı’nda sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan polis kontrolüne takıldı. Sete yetişmeye çalışan Ateş, izin kağıdını göstererek kurallara uyduğunu söyledi. Oyuncu, acelesi olduğunu dile getirerek aracıyla hızlıca uzaklaştı. (Behlül AYDIN)
5
Danla bana âşık
Ünlü YouTuber Enes Batur, sokağa çıkma kısıtlamasında önceki gün kiraladığı scooter ile Bebek’te objektiflere yansıdı. Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı. YouTuber, “BKM’de bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var yani” dedi. Batur ayrıca Danla Biliç ile aralarında çıkan polemik hakkında şu açıklamayı yaptı: “Kendisi benim ona âşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana âşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden videolarımı izliyor.” (Behlül AYDIN)
6
Amerika sürprizi
Oyuncu Sahra Işık Aybirdi, eşi İdris Aybirdi ile tatil için birlikte Amerika’ya gitti. New York, Miami, Las Vegas ve Los Angeles’ı gezecek çift, ülkede koronavirüs aşısı da yaptırdı. Amerika’da J&J (Janssen) aşısı olan İdris Aybirdi, “Koronavirüsten dolayı tedbirlerimizi almak istedik. Aşımızı olduk. Karantinadan dolayı eşimle çok sıkılmıştık. Ona Amerika tatili sürprizi yapmak istedim” dedi.
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Duygularımla uğraşıyorum
Sosyal medyasını aktif kullanan ünlüler arasında olan Hande Doğandemir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak elinde çiçekle verdiği pozları İngilizce yazdığı “Duygularımla uğraşıyorum” notuyla Instagram’da takipçileriyle paylaştı.
8
Sevginin dili yoktur
Yılmaz Erdoğan yaklaşık 5 yıl önce yerleştiği Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki çiftliğindeki köpekleriyle çekilen videosunu Instagram hesabına yükledi. Dünyaca ünlü futbol yıldızları Messi ve Neymar’ın adını taşıyan köpekler için özel bir fan sayfası da açıldı. Ünlü yönetmenin oğlu Rodin Erdoğan, kuzeni Atlas Erdoğan’la birlikte açtıkları sayfanın açıklamasına “Sevginin dili yoktur” yazdı. Kuzenler sayfada sevimli köpeklerin Messi ve Neymar formalarıyla çekilen karelerini de “Formamızla takılırız” notuyla takipçileriyle paylaştı.