Tuba Büyüküstün kızları Toprak ve Maya ile Bodrum'a veda etti

Danla bana âşık Ünlü YouTuber Enes Batur, sokağa çıkma kısıtlamasında önceki gün kiraladığı scooter ile Bebek’te objektiflere yansıdı. Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı. YouTuber, “BKM’de bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var yani” dedi. Batur ayrıca Danla Biliç ile aralarında çıkan polemik hakkında şu açıklamayı yaptı: “Kendisi benim ona âşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana âşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden videolarımı izliyor.” (Behlül AYDIN)