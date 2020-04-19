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Haber Giriş: 19 Nisan 2020 - 08:17,

Tuba Büyüküstün isyan edenlere sitem etti: Evde sıkılmak ne demek

Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Karantina günlerinde “evde sıkıldık” diyenlere sitem eden ünlü oyuncu, “Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor” diye konuştu.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın YouTube kanalında soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını hakkında konuşan oyuncu, “evde sıkıldık” diyenlere sitem etti:

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“Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum.”

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Ünlü oyuncu, UNICEF Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına da katıldı. Sema Hosta’nın sorularını yanıtlayan Büyüküstün, kızlarıyla günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

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Online eğitim sürecinde zorlandığını itiraf eden oyuncu, “Alışmam zaman aldı. Anneler alışınca, çocuklar zaten alışıyor” dedi.

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Büyüküstün bu sürecin kendisine öğrettikleri sorulunca, “Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim” diyerek dert yandı.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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