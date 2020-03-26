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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 07:00, /

Tuba Büyüküstün: Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam

Koronavirüs salgını sebebiyle evden dışarı çıkmayan ünlü isimler, sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor. Yaptıkları yayınlarda sanatçı dostlarını da konuk alan ünlüler, takipçilerinin sorularıyla bilinmeyen yönlerini anlattı.

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1Senaryomu yönetmek istiyorum

Senaryomu yönetmek istiyorum

Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından Türkçe ve İngilizce sohbet gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiren Büyüküstün, İngiltere, Miami, Florida, Azerbaycan, Pakistan, Uruguay, Rusya, Filistin, Türkmenistan, Dubai gibi dünyanın farklı ülkelerinden kendisine yazan takipçilerinin sorularını yanıtladı. İşte Büyüküstün’ün dikkat çeken yanıtları:

* Salgın bittikten sonra dışarıda kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum.
* Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam.
* Zumba dansını çok seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum.
* Yüzümde henüz estetik yok. Kaşlarımı bir süredir almıyorum.
*Aşçılık konusunda kendime güveniyorum. Dün yemeğim yandığı için yayından kalkmak zorunda kaldım. Kızlarıma “Yemek yandı” dedim ona rağmen beğendiler. Demek ki iyi bir aşçıyım.
* Oyuncu olmasaydım tasarımcı olurdum.

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* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var.
* Dizilerdeki kadar duygusalım.
* Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum.
* Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri “Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu” demişti bir yönetmenim. İkincisi “Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?” Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.

3Tüm sağlık personelimize teşekkürler

Tüm sağlık personelimize teşekkürler

Cem Adrian, YouTube hesabından canlı konser verdi. 25 dakikalık yayında Adrian “Konserleri artık evlerimizden yapacağız. Tüm sağlık personeli, askerler, polisler, görevi başındaki ve çalışmak zorundaki herkese teşekkür ederim. Tüm müzisyen arkadaşlarım İstanbul’da, bense Ankara’da yaşıyorum. Bana şarkıların alt yapılarını gönderdiler. Size öyle şarkı söyleyeceğim” dedi.

4Yeni albüm geliyor

Yeni albüm geliyor

İngiltere’de yaşayan müzisyen Bedük, Zorlu PSM’nin Instagram sayfasından canlı yayında mini bir konser verdi. Yeni albümünden iki yeni şarkıyı bu özel yayında ilk kez paylaştı. Bedük, karantina sonrası büyük bir konser vereceğinin müjdesini verdi.

5Gitar çalıp söyledi

Gitar çalıp söyledi

Oyuncu Sera Tokdemir, sosyal medya hesabındaki canlı yayınında akustik konser verdi. Oyuncunun yayına müzisyen Tarık İster de konuk oldu.

6Pilates yapıyorum

Pilates yapıyorum

Gülçin, sosyal medya hesabından canlı yayında konser verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra coverlar da söyleyen şarkıcı hayranlarının sorularını da yanıtladı. Şarkıcı evdeki zamanlarını pilates yaparak geçirdiğini söyledi.

7BERABER ATLATACAĞIZ

BERABER ATLATACAĞIZ

Şarkıcı Sevcan Orhan önceki akşam sosyal medyada canlı yayınla sevenlerine konser verdi. Orhan, “Biz de evden çıkmıyoruz. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağız” dedi. Şarkıcının bir saat süren canlı yayınına Latif Doğan da dahil oldu. İki ünlü isim düet yaparak türkü söyledi. Şarkıcının ikinci konuğu ise Ceylan oldu. Ceylan, sürpriz yaparak evden pijamalarıyla yayına bağlandı.

8Oyunculuk eğitimi önemli

Oyunculuk eğitimi önemli

Oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesaplarından hayranlarından gelen soruları canlı yayında yanıtladı. Kınay, takipçilerine oyunculuk eğitiminin öneminden bahsetti. Oyuncu ardından balkonundan mahallesini gösterip “Evde kalıyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklarda kimse yok” dedi.

9Eşi de eşlik etti

Eşi de eşlik etti

Soner Olgun önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Saz çalıp türküler söyleyen Olgun’a eşi Özlem Olgun da vokaliyle eşlik etti. Çift, aralarda hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

10Babamın sağlığı iyi

Babamın sağlığı iyi

Tuğçe Tayfur, canlı yayında babası Ferdi Tayfur’un şarkılarını akustik gitarıyla söyledi. Tayfur, şarkı aralarında takipçilerinin babası hakkındaki sorularına “Babamın sağlığı gayet iyi. Marmaris’teki evinde dinleniyor” cevabını verdi.

11Değişen hayatımızı konuşalım

Değişen hayatımızı konuşalım

DJ Doğukan Manço, hayranlarıyla farklı bir canlı yayın konseptinde buluştu. Manço, koronavirüs hakkında bilgiler verdi. Manço’nun canlı yayınına uzman diyetisyen Müzda Irmak evinden bağlanarak değişen hayat düzenimiz ve beslenmemize dair önemli anekdotlar açıkladı.

12İçsel dönüşüm zamanı

İçsel dönüşüm zamanı

Kalben, “Kalp Hanım” adını verdiği üçüncü albümünün konserlerini evinden vermeye devam ediyor. Şarkıcı önceki gün salonundan bu kez “G-Zone Mag” için mini bir akustik konser verdi. Kalben, şarkılarının hikayelerini de paylaştı. Şarkıcı, “Şu an o içsel dönüşümü yaşayabileceğimiz bir an. Birbirimize destek olmalıyız” dedi.

13Yemek tarifi verdi

Yemek tarifi verdi

Şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya hesabından evde yaptığı yemeklerin tarifini verdi. Sonrasında gitarını eline alan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Arada da hayranlarından istek şarkı almayı ihmal etmedi.

14İstek şarkıları aldı

İstek şarkıları aldı

Şarkıcı Linet, radyocu Serdar Gökalp’in sosyal medyadaki canlı yayına evinden görüntülü olarak bağlandı. Linet, yayın sırasında hayranlarından gelen istek şarkılardan “İhtimal”ı seslendirdi.

15Genç müzisyenlere destek olalım

Genç müzisyenlere destek olalım

Şarkıcı Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” diyerek hayranlarına Instagram üzerinden canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Sanatçı, yayınına katılmak isteyen genç müzisyenlere fırsat verip onları takipçileriyle buluşturuyor. Arıca, zaman zaman müzisyenlerle de düet yaptı.

16Arkadaşlarıyla düet

Arkadaşlarıyla düet

Zeynep Bastık, “Açık Koltuk” hesabından evinden bir program gerçekleştirdi. Bastık’ın canlı yayınına oyuncu Pelin Akil ve şarkıcı Derya Uluğ da bağlanıp düet yaptı. Şarkıcı hayranlarından gelen soruları da yanıtladı.

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