Tuba Büyüküstün: Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam

* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var.

* Dizilerdeki kadar duygusalım.

* Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum.

* Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri “Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu” demişti bir yönetmenim. İkincisi “Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?” Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.