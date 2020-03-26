Tuba Büyüküstün: Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam
Koronavirüs salgını sebebiyle evden dışarı çıkmayan ünlü isimler, sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor. Yaptıkları yayınlarda sanatçı dostlarını da konuk alan ünlüler, takipçilerinin sorularıyla bilinmeyen yönlerini anlattı.
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Senaryomu yönetmek istiyorum
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından Türkçe ve İngilizce sohbet gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiren Büyüküstün, İngiltere, Miami, Florida, Azerbaycan, Pakistan, Uruguay, Rusya, Filistin, Türkmenistan, Dubai gibi dünyanın farklı ülkelerinden kendisine yazan takipçilerinin sorularını yanıtladı. İşte Büyüküstün’ün dikkat çeken yanıtları:
* Salgın bittikten sonra dışarıda kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum. * Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam. * Zumba dansını çok seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum. * Yüzümde henüz estetik yok. Kaşlarımı bir süredir almıyorum. *Aşçılık konusunda kendime güveniyorum. Dün yemeğim yandığı için yayından kalkmak zorunda kaldım. Kızlarıma “Yemek yandı” dedim ona rağmen beğendiler. Demek ki iyi bir aşçıyım. * Oyuncu olmasaydım tasarımcı olurdum.
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* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var. * Dizilerdeki kadar duygusalım. * Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum. * Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri “Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu” demişti bir yönetmenim. İkincisi “Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?” Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.
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Tüm sağlık personelimize teşekkürler
Cem Adrian, YouTube hesabından canlı konser verdi. 25 dakikalık yayında Adrian “Konserleri artık evlerimizden yapacağız. Tüm sağlık personeli, askerler, polisler, görevi başındaki ve çalışmak zorundaki herkese teşekkür ederim. Tüm müzisyen arkadaşlarım İstanbul’da, bense Ankara’da yaşıyorum. Bana şarkıların alt yapılarını gönderdiler. Size öyle şarkı söyleyeceğim” dedi.
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Yeni albüm geliyor
İngiltere’de yaşayan müzisyen Bedük, Zorlu PSM’nin Instagram sayfasından canlı yayında mini bir konser verdi. Yeni albümünden iki yeni şarkıyı bu özel yayında ilk kez paylaştı. Bedük, karantina sonrası büyük bir konser vereceğinin müjdesini verdi.
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Gitar çalıp söyledi
Oyuncu Sera Tokdemir, sosyal medya hesabındaki canlı yayınında akustik konser verdi. Oyuncunun yayına müzisyen Tarık İster de konuk oldu.
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Pilates yapıyorum
Gülçin, sosyal medya hesabından canlı yayında konser verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra coverlar da söyleyen şarkıcı hayranlarının sorularını da yanıtladı. Şarkıcı evdeki zamanlarını pilates yaparak geçirdiğini söyledi.
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BERABER ATLATACAĞIZ
Şarkıcı Sevcan Orhan önceki akşam sosyal medyada canlı yayınla sevenlerine konser verdi. Orhan, “Biz de evden çıkmıyoruz. Bu kötü günleri hep beraber atlatacağız” dedi. Şarkıcının bir saat süren canlı yayınına Latif Doğan da dahil oldu. İki ünlü isim düet yaparak türkü söyledi. Şarkıcının ikinci konuğu ise Ceylan oldu. Ceylan, sürpriz yaparak evden pijamalarıyla yayına bağlandı.
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Oyunculuk eğitimi önemli
Oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesaplarından hayranlarından gelen soruları canlı yayında yanıtladı. Kınay, takipçilerine oyunculuk eğitiminin öneminden bahsetti. Oyuncu ardından balkonundan mahallesini gösterip “Evde kalıyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklarda kimse yok” dedi.
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Eşi de eşlik etti
Soner Olgun önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Saz çalıp türküler söyleyen Olgun’a eşi Özlem Olgun da vokaliyle eşlik etti. Çift, aralarda hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
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Babamın sağlığı iyi
Tuğçe Tayfur, canlı yayında babası Ferdi Tayfur’un şarkılarını akustik gitarıyla söyledi. Tayfur, şarkı aralarında takipçilerinin babası hakkındaki sorularına “Babamın sağlığı gayet iyi. Marmaris’teki evinde dinleniyor” cevabını verdi.
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Değişen hayatımızı konuşalım
DJ Doğukan Manço, hayranlarıyla farklı bir canlı yayın konseptinde buluştu. Manço, koronavirüs hakkında bilgiler verdi. Manço’nun canlı yayınına uzman diyetisyen Müzda Irmak evinden bağlanarak değişen hayat düzenimiz ve beslenmemize dair önemli anekdotlar açıkladı.
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İçsel dönüşüm zamanı
Kalben, “Kalp Hanım” adını verdiği üçüncü albümünün konserlerini evinden vermeye devam ediyor. Şarkıcı önceki gün salonundan bu kez “G-Zone Mag” için mini bir akustik konser verdi. Kalben, şarkılarının hikayelerini de paylaştı. Şarkıcı, “Şu an o içsel dönüşümü yaşayabileceğimiz bir an. Birbirimize destek olmalıyız” dedi.
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Yemek tarifi verdi
Şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya hesabından evde yaptığı yemeklerin tarifini verdi. Sonrasında gitarını eline alan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Arada da hayranlarından istek şarkı almayı ihmal etmedi.
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İstek şarkıları aldı
Şarkıcı Linet, radyocu Serdar Gökalp’in sosyal medyadaki canlı yayına evinden görüntülü olarak bağlandı. Linet, yayın sırasında hayranlarından gelen istek şarkılardan “İhtimal”ı seslendirdi.
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Genç müzisyenlere destek olalım
Şarkıcı Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” diyerek hayranlarına Instagram üzerinden canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Sanatçı, yayınına katılmak isteyen genç müzisyenlere fırsat verip onları takipçileriyle buluşturuyor. Arıca, zaman zaman müzisyenlerle de düet yaptı.
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Arkadaşlarıyla düet
Zeynep Bastık, “Açık Koltuk” hesabından evinden bir program gerçekleştirdi. Bastık’ın canlı yayınına oyuncu Pelin Akil ve şarkıcı Derya Uluğ da bağlanıp düet yaptı. Şarkıcı hayranlarından gelen soruları da yanıtladı.