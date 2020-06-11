Trump'tan 'Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti' açıklaması

"ABD'de kurumsal bir ırkçılık olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruyu McEnany, "Bazı konularda adaletsizlikler olduğunu biliyoruz ancak Başkan Trump, temelde polis memurlarının çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor." diye yanıtladı.