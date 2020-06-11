Trump'tan 'Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti' açıklaması
ABD Başkanı Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki göstericilerin belediye ve meclis binalarını binasını işgal etmesiyle ilgili olarak "Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti." ifadesini kullandı.
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Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen gösteriler devam ediyor.
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Gösterilerde, bir grup göstericinin belediye binasını işgal etmesi ve meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump olaylara Twitter'dan tepki gösterdi.
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Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'a tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin." çağrısında bulundu.
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'SEATTLE TERÖRİSTLERİN ELİNE GEÇTİ'
Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadesini kullandı.
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Ülkede gerçekleşen Floyd gösterileri "iç terör" tartışmalarına yol açtı.
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Minneapolis'te 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta, gözaltına alındığı esnada bir polisin boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.
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"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları olmuş, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.
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Trump ise olayların ardında "Antifa ve radikal sol grupların" olduğunu öne sürmüş ve bu grupları "iç teröristler" olarak nitelemişti.
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ABD'de ülke genelinde iki haftayı geride bırakan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolarda polis reformu taleplerinin artması üzerine eyaletler bu yönde adım atmaya başladı.
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New York eyaleti, polisin gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklama kararı aldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentteki polis departmanının 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurmuştu.
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Öte yandan, Floyd'un defnedildiği Houston'da da Belediye Başkanı Sylvester Turner polisin boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklama sözü verdi.
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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.
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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Buffalo kentinde 75 yaşındaki bir adamın polis şiddetine maruz kaldığı görüntülere ilişkin "kurgu" demesini savundu.
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Olaylar araştırılırken konunun çok yönlü sorgulanması gerektiğini vurgulayan McEnany, Buffalo'daki olayın "şüphe uyandırıcı" olduğunu söyledi.
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Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, "Bazı konularda adaletsizlikler olduğunu biliyoruz ancak Başkan Trump, temelde polis memurlarının çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor." dedi.
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Ülkedeki "polis reformu" tartışmalarına da değinen McEnany, "Başkan Trump, son 10 gündür sessizce ve özenle protestolarda gündeme gelen konularda çalışıyor." dedi.
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Beyaz Saray sözcüsü "Bu konudaki çalışmanın son haline getirildiğini söylediler. Gelecek günlerde bu konuda somut bir şeyle karşınıza çıkacağız." diyerek çalışmaların sonlanmaya yakın olduğunu ifade etti.
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Beyaz Saray, ABD'deki ırkçılıkla ilgili sorularla karşılaşmaya devam ediyor.
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"ABD'de kurumsal bir ırkçılık olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruyu McEnany, "Bazı konularda adaletsizlikler olduğunu biliyoruz ancak Başkan Trump, temelde polis memurlarının çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor." diye yanıtladı.
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ASKERİ ÜSLERİN İSMİ DEĞİŞMEYECEK
McEnany, Trump'ın ülkede "ırkçı" olmakla suçlanan, bazı askerlerin ismini taşıyan askeri üslerin ismini değiştirmeyeceğine dair açıklamasını da basın toplantısında okudu.
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ABD'de ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletine bağlı Seattle kenti, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından protesto gösterilerinin merkezlerinden oldu.
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Kentte yaşanan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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POLİS TEŞKİLATININ GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
ABD George Floyd'un ölümünün ardından polis teşkilatının geleceğini tartışmaya devam ediyor.
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Artan polis şiddeti ve ülke çapında yayılan protestoların ardından polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesi tartışmaları gündeme geldi.
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Geleneksel polis teşkilatının sorgulanırken, şiddeti önleyen, toplum temelli hizmeti teşvik eden ve kamu güvenliğini sağlayan yeni bir sistem kurulması tartışmaları başladı.
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"Siyahların hayatları değerlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, polis teşkilatının bütçesinde kesintiye gidilerek, sosyal programlara kaynak ayrılması çağrısında bulundu.
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ABD'de Demokrat Parti üyeleri ise Kongre'ye polislerin müdahale yöntemlerini kısıtlayan ve görevi kötüye kullanan polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak bir yasa tasarısı sunmuştu.
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Minneapolis yönetimi de önce boyuna baskı uygulama yöntemini yasaklamış daha sonra ise polis departmanını tasfiye etme kararı almıştı.
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Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyurdu.
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Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıklamıştı.
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Trump'ın bugünkü açıklamasından sonra gösterilerde güvenlik güçlerinin alacağı tavır merakla bekleniyor.