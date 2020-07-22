Trump'tan flaş açıklama: "Koronavirüs salgınında her şey kötüye gidecek!"
ABD Başkanı Donald Trump aylar sonra Beyaz Saray'da Covid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Trump'ın basın toplantısında yaptığı "Salgında durum giderek kötüleşecek" açıklaması dikkat çekti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ABD koronavirüs salgınında en ağır bilançonun yaşandığı ülke olmaya devam ederken başkan Donald Trump düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.
2
Abone Ol
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 143 bin 891'a yükseldi.
3
Abone Ol
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 84 artışla 3 milyon 963 bin 495'e ulaştı.
4
Abone Ol
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, ülkenin bazı eyaletlerindeki Covid-19 vaka sayısının mevcut resmi kayıtların çok üstünde olduğu ve vakalarının açıklanan resmi verilerden 2 ila 13 kat fazla olabileceği belirtildi.
5
Abone Ol
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray'da Covid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi.
6
Abone Ol
Toplantı süresince Covid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanması dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
7
Abone Ol
Covid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
8
Abone Ol
Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.
9
Abone Ol
Trump'ın basın toplantısında yalnız olması ve konu Covid-19 olmasına rağmen yanında hiçbir yetkili sağlık uzmanı bulundurmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
10
Abone Ol
Trump’ın koronavirüs basın toplantıları, Nisan ayında insanlara dezenfektan enjekte etmeyi önerdiği toplantıdan kısa bir süre sonlandırılmıştı ve üç aydır gerçekleştirilmiyordu.
11
Abone Ol
Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi.
12
Abone Ol
Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.
13
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "Covid-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulunmuş ve "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." ifadesini kullanmıştı.
14
Abone Ol
Covid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.
15
Abone Ol
"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.
16
Abone Ol
Trump, "Bu salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.
17
Abone Ol
Ancak başkan Trump'ın ölüm sayısı düşüyor açıklamasına rağmen ABD artan vaka sayıları konusunda dünyada birinciliği kimseye kaptırmamaya devam ediyor.
18
Abone Ol
Salgının başlangıcına göre şu anda daha çok belirti göstermeyen ya da orta şiddette geçen vakaları tespit ettiklerini anlatan Trump, "Bizim ana amacımız artık sadece salgını yönetmek değil, aynı zamanda bu pandemiyi bitirmek. Bu durumdan olabildiğince erken kurtulmak istiyoruz. Bu nedenle de artık birinci önceliğimizi aşının bulunması oluşturuyor." dedi.
19
Abone Ol
Dikkat çeken bir diğer detaysa ABD'de vakaların en çok artış gösterdiği yerler Trump'ın oy deposu olarak adlandırılan ülkenin güney eyaletleri.
20
Abone Ol
Salgının başından beri kameraların karşısına maskeyle sadece bir kez çıkan Trump'ın bu toplantıda da maskeyi takmaması ve sadece cebinden çıkarıp göstermesi yine tepkiye yol açtı.