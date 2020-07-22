Trump'tan flaş açıklama: "Koronavirüs salgınında her şey kötüye gidecek!"

Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu." diye konuştu.