Trump'la dalga geçti, sosyal medya fenomeni oldu!

Bu günlerde birçok komedi programına konuk olan ve farklı basın kuruluşlarına röportajlar veren Cooper, videoları yaparken saatlerce Trump'ı dinlemek zorunda kaldığı için psikolojisine yönelik olarak da gözlem yapma olanağı bulmuş: "Ne zaman yasla ilgili konuşsa ya da hayatını kaybeden birinden bahsetse bocalıyor. Empatiyle ve yasla ilişkili olarak rahat değil. Kendisini kötü gösteren ya da kötü hissetmesine yol açan hiçbir şeyle ilgili rahat değil."