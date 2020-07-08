Bütün sır o çerçevelerde

"Ama onun akıl sağlığı sorunları narsisizmin ötesinde. Donald'ın hastalığı o kadar karmaşık ve davranışları o kadar anlaşılmaz ki, kapsamlı bir teşhis koyabilmek için, yaptırmayı asla kabul etmeyeceği bir dolu psikolojik ve nöropsikolojik teste ihtiyaç var."