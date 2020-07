Bütün sır o çerçevelerde

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitapta Trump'ın kişiliğinin, "sosyopat" babası tarafından etkilendiği ve Trump'ın lisede yerine sınava girmesi için parayla adam tuttuğu gibi iddialar yer alıyor.