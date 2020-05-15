Trump'ın ölüm saatini astılar

Gidişatı New Yorkluların belirleyeceğini söyleyen Cuomo, ''Sizi kim koruyacak ancak kendiniz. Mesela ben bu olay başlayalı annemle hiç bir araya gelmedim. Bu virüs bizi dövmeye devam ediyor ve hakkındaki gerçekler durmadan değişiyor.'' ifadesini kullandı.