Trump'ın ölüm saatini astılar

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinde koronavirüs (covid-19) ölümlerini sayan ve Washington yönetimini yeterli önlem almamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir pano asıldı.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de salgının etkisi günden güne artıyor.
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Ülkede salgına ilişkin yeteri önlem alınmadığını söyleyen vatandaşlar ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmeye devam ediyor.
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Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından kentin en ünlü mekanı Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.
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Jarecki, ABD medyasında makale kalem alarak, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.
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Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti" diye konuştu.
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New York Times Meydanı’na Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayılarını gösteren pano asıldı.
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New York'ta yarından itibaren bazı iş yerleri açılıyor
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen noktada, 15 Mayıs'tan itibaren bazı bölgelerindeki iş yerlerinin tekrar açılabileceğini söyledi.
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Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ''İlk vakanın görülmesinden 75 gün sonra, sayılarda azalma görüyoruz ancak hala rakamlar korkunç ve trajik. Herkes tekrar açılmanın bir an önce olmasını istiyor ama uzmanlar bu konuda bizi uyarıyor.'' dedi.
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New York Valisi, ekonomik açılmaların belirlenen 7 maddelik ölçülere uyan bölgelerde yarından itibaren başlayacağını, fakat neticeleri günlük takip edeceklerini belirtti.
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Gidişatı New Yorkluların belirleyeceğini söyleyen Cuomo, ''Sizi kim koruyacak ancak kendiniz. Mesela ben bu olay başlayalı annemle hiç bir araya gelmedim. Bu virüs bizi dövmeye devam ediyor ve hakkındaki gerçekler durmadan değişiyor.'' ifadesini kullandı.
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İbadethanelerin açılması için erken
İbadethanelerin salgının yayılmasında tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret eden Vali Cuomo, ''Kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler kalabalık toplanma yerleridir. Zaten biz enfekte olmaya bu tarz büyük toplantılarla başladık. İnanç ayrımı olmaksızın, bu tüm ibadethaneler için geçerli.'' dedi.
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Çocuklarda görülen Kovid-19 vakalarında artma beklentisi
Kawasaki sendromu bağlantılı çocuklarda görülen Kovid-19 vakalarını yakından takip ettiklerini belirten Cuomo, ''16 eyalet ve 6 Avrupa ülkesinde görülen bu durum için New York öncülük etmektedir. Çocuklar söz konusu olduğunda elimizden geldiğince çabuk olmamız gerekiyor.'' şeklinde konuştu.
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Salgının en yoğun görüldüğü New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 353 bin kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 bin 403 kişi ise hayatını kaybetti.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 444 bine yaklaşırken, ölü sayısı 86 bin 244'e yükseldi.
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ABD'li sağlık uzmanından "ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya" uyarısı
Eski ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumunun (BARDA) Direktörü Rick Bright, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sonbahara kadar ulusal bir plan ortaya konulmazsa ABD modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak." uyarısında bulundu.
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Temsilciler Meclisinin Enerji, Ticaret ve Sağlık Alt Komitesi üyeleri, ABD yönetiminin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki durumuna yönelik oturum düzenledi.
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Nisana kadar BARDA'nın direktörlüğünü yapan ancak "Başkan Donald Trump yönetimine yönelttiği eleştiriler nedeniyle bu görevden alındığı" iddia edilen salgın ve aşı uzmanı Dr. Bright, oturumda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
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ABD yönetimi yetersiz kaldı
Bright, Trump yönetiminin salgına karşı mücadelede yetersiz kaldığını vurgulayarak, ABD'li şirketlerden ocak ayının başlarında maske ve eldiven gibi tıbbi ekipman stoklarının hızla tükendiği yönünde uyarılar aldıklarını aktardı.
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Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu "N95" tipi maskelerin tedarikine dair yaşanan sıkıntıyı üstlerine defalarca bildirdiğini kaydeden Bright, ancak uyarılarının "çok meşgul oldukları, bir planlarının olmadığı veya söz konusu ekipmanların temininden kimin sorumlu olduğunun bilinmediği" gibi söylemlerle dikkate alınmadığını ifade etti.
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Kendisinin Trump yönetimine ne gibi uyarılarda bulunduğuna dair bir soru üzerine Bright, yönetime sürekli salgınla mücadelede gerekli ekipmanların üretiminin artırılması gerektiği uyarısında bulunduğunu belirtti.
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Bright, "Ancak tavsiyelerime cevaben, 'Bir yetersizlik hissedersek insanların o maskeleri giymemesi gerektiği yönünde CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) kılavuzunda değişiklik yaparak, sağlık çalışanlarına yeterli maskeyi sağlarız' dediler." ifadesini kullandı.
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ABD'de yaşanan ölüm vakalarındaki yüksek oranın tıbbi cihaz üretiminde yaşanan yetersizliğin de rol oynadığına işaret eden Bright, şöyle devam etti:
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"Diğer ülkelerden getirtmek zorunda kaldığımız kalite standartları düşük malzemelerin de yaşanan ölümlerde rolü olduğuna inanıyorum. Yani şu an hastanelerde görev yapan doktor ve hemşirelerimizin kullandığı N95 yazan maskeler, ABD standartlarına uygun N95'lerin verdiği korumayı sağlamıyor."
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Amerikan halkının salgın konusunda doğruları duyması gerektiğini belirten Bright, ABD yönetiminin salgınla mücadele konusunda acilen kapsamlı ve ulusal bir plan ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi.
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Bright, ABD yönetiminin bilim öncülüğünde tüm Amerikalıları kapsayan bir plan hazırlaması ve salgın boyunca halka rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı. Bright, şöyle devam etti:
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"Dünyanın en iyi bilim adamlarına sahibiz. Bu süreci yönetmemize izin verin. Cezalandırılma korkusu olmadan konuşalım. Bilime dayalı ulusal ve koordineli bir plan geliştiremezsek, salgının daha da kötüleşip, uzayacağından ve benzeri görülmemiş hastalıklara, ölümlere neden olacağından korkuyorum. Kovid-19 salgını konusunda sonbahara kadar ulusal bir plan ortaya konulmazsa ABD modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak."
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Kovid-19 virüsüne karşı etkili bir aşı bulunmasının 18 aydan daha fazla zaman alacağını savunan Bright, aşının geliştirilme sürecinde de fazla acele edilmemesi gerektiğini ve kritik süreçlerin atlanılması durumunda aşının etkilerinin tam olarak bilinemeyeceğini kaydetti.
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HHS'den yalanlama
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Denetim Ofisi (HHS), Bright'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Halkın vergileri üzerinden yıllık 285 bin dolar maaş alıp işe gelmeyen Dr. Bright, Kovid-19 mücadelesini siyasi bir olaya çevirmek için taraflı avukatlarla çalışıyor. Kendisinin söylemleri tek taraflı ve yanlış bilgilendirmeyle dolu. Bu şikayetleri gözden geçiren HHS, Rick Bright'ın iddialarına ve tanımlamalarına kesinlikle katılmamaktadır."