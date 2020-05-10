Trump'ın yüzünden düşen bin parça! Nedeni dünyayı şoke etti

Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci iki hafta boyunca kendilerini karantinaya alma ve uzaktan çalışma kararı verdi.