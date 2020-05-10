Trump'ın yüzünden düşen bin parça! Nedeni dünyayı şoke etti
ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray'da üst düzey askeri yetkililer ve milli güvenlik ekibi ile yaptığı toplantıdaki son görüntüsü şaşırttı. Trump'ın asık suratının nedeni ise dünyayı şoke etmiş durumda...
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Korona tedbirlerinin son bulması için kampanya yürüten ABD Başkanı Trump’ın etrafı giderek korona ile sarılıyor.
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Beyaz Saray’da Trump’la teması olabilecek iki kişiden sonra kızı Ivanka’nın asistanının da virüs taşıdığı ortaya çıktı.
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Ayrıca Trump’ı korumakla görevli gizli servis ajanları arasında da testi pozitif çıkanlar olduğu bildiriliyor.
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Salgın döneminde ekonomik krizin virüsten daha fazla can kaybına yol açabileceği çıkışlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın (73) çevresinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı artıyor.
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Trump’ın yaveri: Beyaz Saray’da ilk COVID-19 vakası hafta ortası Başkan Trump’ın yaverlerinden birinde tespit edildi.
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi.
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Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e de test yapıldı ve sonuç negatif geldi” bilgisine yer verdi.
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Pence’in sözcüsü: Beyaz Saray’dan ikinci korona haberi Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller (25) ile ilgili oldu. Beyaz Saray’da üst düzey toplantılara katılan, Trump’a erişimi olan Miller’ın testinin pozitif çıktığı bildirildi.
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Sözcü Miller, Trump’ın danışmanlarından Stephen Miller’ın da eşi. Katie Miller’da korona çıkması nedeniyle önceki gün Iowa’ya gitmeye hazırlanan Pence’in uçağında bulunan altı kişi olası bulaş nedeniyle uçaktan indirildi.
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Katie Miller, en son perşembe günü Melania ve Donald Trump çifti ile Pence ve eşinin de katıldığı, cemaat liderlerinin davetli olduğu Beyaz Saray’ın bahçesinde yapılan duaya katılmıştı. Trump’ın korumasından sorumlu
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Gizli Servis’ten de 11 çalışanın koronaya yakalandığı belirtiliyor.
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Ivanka’nın danışmanı: Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın asistanına da koronavirüs tanısı konulduğu bildirildi. CNN’in haberine göre, yaklaşık 2 aydır Ivanka Trump ile uzaktan çalışan asistanı COVID-19’a yakalandı.
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Asistanın hastalığın herhangi bir belirtisini göstermediği belirtildi. Ivanka ile eşi Jared Kushner’in testinin ise negatif çıktığı kaydedildi.
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FDA Başkanı karantinada: ABD’de ilaç ve aşıların onayından sorumlu Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) başkanı Stephen Hahn (60), kendisini gönüllü karantinaya aldığını açıkladı.
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Stephen Hahn’ın muhtemelen Sözcü Katie Miller ile teması olduğu belirtiliyor.
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HER GÜN TEST
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray yaverlerinden birinde koronavirüs çıkması üzerine yardımcısı Pence ile her gün test yaptırmaya başladıklarını belirtmişti.
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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise temizlik, sosyal mesafe gibi Başkan’ı korumak için her türlü önlemin alındığını söylemişti.
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Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci iki hafta boyunca kendilerini karantinaya alma ve uzaktan çalışma kararı verdi.
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Beyaz Saray bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.
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Beyaz Saray'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor.
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ın ardından, CDC Direktörü Robert Redfield da kendini 2 haftalık karantinaya alacağını duyurdu.
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CDC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Redfield'in hastalık belirtisi göstermediğinin ancak önlem amaçlı gelecek 14 gün boyunca uzaktan çalışacağının altı çizildi.
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Ayrıca, görev gücünde yer alan deneyimli isimlerden Fauci de 2 hafta boyunca uzaktan çalışma kararı aldı.
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Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve dün yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi.
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ABD'de 'evde Kovid-19 testine' onay
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.
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FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutgers Üniversitesinin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.
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Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz." ifadesini kullandı.
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Dünyada Kovid-19 salgınının merkezi olan ABD'de virüs nedeniyle yaklaşık 79 bin kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1 milyon 330 bin kişi de virüse yakalandı.
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bine yaklaştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a ulaştı.
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Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 52 artarak, 1 milyon 323 bin 83'e yükseldi.
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Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1584 artarak, 78 bin 639’u buldu.
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Salgının dünya sıralamasında ABD'yi 262 bin 783 vakayla İspanya, 217 bin 185 ile İtalya ve 211 bin 364 ile İngiltere takip ediyor.
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ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 655 bin 16’ya ulaşırken, 223 bin 876 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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Salgının merkezi New York
ABD genelinde ise New York eyaleti, 340 bin 386 vaka ve 26 bin 358 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.
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New York'u 135 bin 354 vakayla New Jersey ve 75 bin 333 vakayla Massachusetts izliyor.