TRT EBA uzaktan eğitim canlı yayın! Giriş yapmadan EBA TV canlı yayın izle!

Hemen her kesimi tehdit eden Corona Virüsü nedeniyle ara verilen okullar, EBA uzaktan eğitim ekranı üzerinden derslere devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla okumakta oldukları sınıfın derslerini görebilecek olan öğrenciler, bakanlığın belirlediği saat dilimlerinde bilgisayar ya da televizyon başında olacak. EBA frekans bilgileri girilen televizyonlardan izlenebilecek olan EBA canlı yayını, internet ve bilgisayarı bulunan öğrenciler tarafından ise bilgisayar üzerinden takip edilebilecek. Televizyonlarında EBA canlı yayın kanalı olmayan öğrenciler ise uydu alıcısı ayarlarından kanal ekleme işlemini çok basit yollarla tamamlayabilecek. Peki, TRT EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte, uydu alıcısına frekans ekleme ve internet üzerinden EBA canlı yayını görüntüleme ekranı



EBA CANLI YAYIN İZLE



İlkokul, ortaokul ve lise EBA TV canlı yayın bilgileri, 23 Mart Pazartesi günü öğrenciler ve velilerin gündem maddesi oldu. İnternet bağlantısı olan öğrencilerin frekans ayarlama işlemine ihtiyaç duymadan eba.gov.tr üzerinden alabildiği uzaktan eğitim dersleri, internet bağlantısı olmayan öğrenciler için ise TRT EBA TV aracılığıyla televizyon üzerinden gerçekleştiriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kendilerine özel olarak açılan frekanslar üzerinden uzaktan eğitimlerini tamamlayabiliyor.



3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.



EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



