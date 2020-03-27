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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 10:45, /

TRT EBA TV canlı yayınları hafta sonu yapılacak mı? Uzatan eğitim cumartesi pazar olacak mı?

TRT EBA TV canlı yayınlarının beşinci gününde hafta sonu programına yönelik araştırmalar başladı. Uzaktan eğitimin ilk haftasını geride bırakan öğrenciler, hafta sonu TRT EBA TV yayınlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, TRT EBA TV canlı yayınları hafta sonu yapılacak mı? Uzatan eğitim cumartesi pazar olacak mı?

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TRT EBA TV canlı yayınlarını takip etmeyi sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yandan da hafta sonu planına yönelik sorularına yanıt arıyor. Hafta içi alınan kararla okulların açılış tarihi ertelendi bu nedenle uzaktan eğitim süreci ve TRT EBA TV canlı yayınları, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Peki, TRT EBA TV canlı yayınları hafta sonu yapılacak mı? Uzatan eğitim cumartesi pazar olacak mı?

2EBA TV YAYINLARI HAFTA SONU DEVAM EDECEK Mİ

EBA TV YAYINLARI HAFTA SONU DEVAM EDECEK Mİ?

Yayınlanan ders programına göre, TRT EBA TV canlı yayınları haftanın 5 gün yayınlanacak. Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

4KAYITLAR EBADA

KAYITLAR EBA'DA

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

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