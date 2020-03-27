TRT EBA TV canlı yayınlarını takip etmeyi sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yandan da hafta sonu planına yönelik sorularına yanıt arıyor. Hafta içi alınan kararla okulların açılış tarihi ertelendi bu nedenle uzaktan eğitim süreci ve TRT EBA TV canlı yayınları, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Peki, TRT EBA TV canlı yayınları hafta sonu yapılacak mı? Uzatan eğitim cumartesi pazar olacak mı?