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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 07:37 | 

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV 7 Eylül canlı ders programı (ilkokul ortaokul lise)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan uzaktan eğitimde ikinci hafta bugün başlıyor. TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler de yeni hafta ile birlikte ders programı araştırmalarına hız verdi. Öğrenciler öte yandan EBA TV derslerinin saat kaçta başladığını ve canlı yayınları nasıl ve nereden seyredebileceklerini de sorguluyor. İşte, EBA TV 7 Eylül canlı ders programı...

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Uzaktan eğitimin ikinci haftasının ilk günü olan 7 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin ders programı araştırmaları, günün erken saatlerinden itibaren hız kazandı. Öğrenciler EBA TV ders programının yanı sıra TRT EBA kanallarını nasıl ve nereden izleyeceklerini de merak ediyor. İşte, uzaktan eğitim haftalık ders programı ve saat bilgisi...

2DERSLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR
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DERSLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00’da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00’da 11:00’a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00’da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

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EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

4CANLI YAYIN NASIL İZLENİR
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CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

5EBA CEP UYGULAMASI
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EBA CEP UYGULAMASI

EBA cep uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla kolaylıkla indirilebilmektedir. EBA cep uygulaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açmış olduğu pek çok materyal kolayca görüntülenebilmektedir. İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;

"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."

6İLKOKUL DERS PROGRAMI
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İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

7ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

8LİSE DERS PROGRAMI
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LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

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