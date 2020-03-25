TRT EBA TV canlı izle kısa yolu (EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linkleri) – EBA TV tekrar saatleri
EBA TV’nin canlı yayınları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kanal üzerinden dersleri yayınlayan EBA TV canlı yayınları online sistem üzerinden de takip edilebiliyor. Saat 09.00 itibariyle başlayan EBA TV canlı yayınlarını kaçıranlar için tekrar yayınları yapılıyor. Peki, EBA TV tekrarları saat kaçta yayınlanıyor? İşte kısa yolla erişim sağlamak isteyenler için EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın linkleri ve EBA TV tekrar saatleri...
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Uzaktan eğitim uygulaması TRT EBA TV canlı yayınlarıyla sürüyor. Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor. EBA TV’yi hangi sınıfların hangi saat aralığında izleyebileceğini, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linklerini derledik.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.EBA TV İLKOKUL İZLE
EBA TV tekrarları gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden yayınlanacak.
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00
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İÇERİK KAYITLARI ONLİNE SİSTEMDEN YAYINLANACAK
EBA'nın internet sitesi "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.
Ayrıca uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek.
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TRT - EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?
23 Mart-27 Mart tarihleri arasında devam etmesi planlanan uzaktan eğitim yayınları TRT ekranlarından yayınlanacak. 3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
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EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?
Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.
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Farklı sınıflarda okuyan iki çocuğum ama sadece bir tane televizyonum var. Çakışan yayınlar olduğunda ne yapacağım?
Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde TV’yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz.
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Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.