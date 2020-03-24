TRT EBA canlı izle! EBA TV frekans ayarlama ve ilkokul ortaokul lise canlı yayın ile uzaktan eğitim!

Okulların kapalı olması nedeniyle EBA TV aracılığıyla uzaktan eğitim canlı yayını için ikinci güne girildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanında en iyi öğretmenleri tercih ettiği EBA TV canlı yayını ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı kanal frekanslarında eğitim veriyor. Haftalık ders programı neticesinde eğitim sürecini işleyecek olan TRT EBA TV canlı yayını, üç farklı yöntem ile takip edilebiliyor. İnternet bağlantısı olan öğrenciler, TRT bünyesinde bulunan EBA canlı izle seçeneği ile uzaktan eğitimlerini giriş yapmadan alabilecek ya da dilerlerse Eba.gov.tr öğrenci girişi ile sınıfları için oluşturulan özel derslerini görüntüleyebilecek. İnternet bağlantısı olmayan ya da verimli bağlantıya sahip olamayan öğrenciler ise TRT EBA frekans bilgileri aracılığıyla uzaktan eğitim süreçlerini gerçekleştirebilecek. İşte, TRT EBA TV frekans bilgileri ve internet üzerinden uzaktan eğitim bilgileri



EBA CANLI YAYIN İZLE



İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı kanallar üzerinden hizmet verecek olan EBA TV canlı yayını, televizyonlar üzerinden ya da internet aracılığıyla takip edilebiliyor. Her gün 2 ya da 3 ders görecek olan öğrenciler, EBA TV frekans ayarlama sürecinin ardından televizyonlar üzerinden ya da EBA öğrenci girişi ile online sistem aracılığıyla eğitimlerini alabilecek. İnternetleri bulunan ve EBA girişi yapmadan yayınları izlemek isteyen öğrenciler ise TRT'nin açmış olduğu özel internet sitesi ile yayınları takip edebilecek.



EBA canlı yayını TRT uzaktan eğitim sayfası ve eba.gov.tr üzerinden takip edilebilecek. Ancak, sistemde aşırı yüklenme nedeniyle oluşabilecek bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın uzaktan eğitim sürecinden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.



EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.



EBA canlı yayın frekans bilgileri ve internet üzerinden giriş yapmadan izleme ekranı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...