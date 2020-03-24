TRT EBA canlı izle! EBA TV frekans ayarlama ve ilkokul ortaokul lise canlı yayın ile uzaktan eğitim!
Evden uzaktan eğitim sürecinde ikinci güne girildi. TRTEBA canlı yayını aracılığıyla eğitimlerini uzaktan almaya devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, internet üzerinden ya da EBA TV aracılığıyla günlük ders programlarında yer alan dersleri görüntüleyebilecek. EBA TV frekans ayarlama işlemi ile televizyondan eğitimlerini alacak olan öğrencilerin haricinde internet bağlantısı bulunan öğrencilerin ise eba.gov.tr öğrenci girişi ya da TRT izle uzaktan eğitim portalı aracılığıyla eğitimlerini almaları mümkün olacak. Peki, TRT EBA canlı yayın bilgileri nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, TRT EBA TV frekans bilgileri ve giriş yapmaya gerek olmadan internet üzerinden TRT EBA canlı yayın ekranı
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Okulların kapalı olması nedeniyle EBA TV aracılığıyla uzaktan eğitim canlı yayını için ikinci güne girildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanında en iyi öğretmenleri tercih ettiği EBA TV canlı yayını ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı kanal frekanslarında eğitim veriyor. Haftalık ders programı neticesinde eğitim sürecini işleyecek olan TRT EBA TV canlı yayını, üç farklı yöntem ile takip edilebiliyor. İnternet bağlantısı olan öğrenciler, TRT bünyesinde bulunan EBA canlı izle seçeneği ile uzaktan eğitimlerini giriş yapmadan alabilecek ya da dilerlerse Eba.gov.tr öğrenci girişi ile sınıfları için oluşturulan özel derslerini görüntüleyebilecek. İnternet bağlantısı olmayan ya da verimli bağlantıya sahip olamayan öğrenciler ise TRT EBA frekans bilgileri aracılığıyla uzaktan eğitim süreçlerini gerçekleştirebilecek. İşte, TRT EBA TV frekans bilgileri ve internet üzerinden uzaktan eğitim bilgileri
EBA CANLI YAYIN İZLE
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı kanallar üzerinden hizmet verecek olan EBA TV canlı yayını, televizyonlar üzerinden ya da internet aracılığıyla takip edilebiliyor. Her gün 2 ya da 3 ders görecek olan öğrenciler, EBA TV frekans ayarlama sürecinin ardından televizyonlar üzerinden ya da EBA öğrenci girişi ile online sistem aracılığıyla eğitimlerini alabilecek. İnternetleri bulunan ve EBA girişi yapmadan yayınları izlemek isteyen öğrenciler ise TRT'nin açmış olduğu özel internet sitesi ile yayınları takip edebilecek.
EBA canlı yayını TRT uzaktan eğitim sayfası ve eba.gov.tr üzerinden takip edilebilecek. Ancak, sistemde aşırı yüklenme nedeniyle oluşabilecek bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın uzaktan eğitim sürecinden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.
EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.
EBA canlı yayın frekans bilgileri ve internet üzerinden giriş yapmadan izleme ekranı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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EBA TV yayınını izlemek istiyor ve D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi dijital platformlara sahipseniz, görselde yer alan kanal numaraları üzerinden EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarına ulaşabilirsiniz. Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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EBA FREKANS BİLGİLERİ
TRT üzerinden yayın yapan EBA TV için frekans bilgileri HD ve SD olmak üzere iki kalitede yer alıyor. Televizyonları HD özelliğe sahip olan vatandaşlar ve televizyonunda HD özelliği bulunmayan vatandaşlar için farklı frekans bilgileri girilerek EBA kanalları uydu alıcısına dahil edilebilecek.
EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV'de her ders için farklı saatler yer alacak. İlkokul 1.sınıf, İlkokul 2.sınıf, İlkokul 3.sınıf ve İlkokul 1.sınıf ders programına resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
Ortaokul 5.sınıf, Ortaokul 6.sınıf, Ortaokul 7.sınıf, Ortaokul 8.sınıf ve İmam Hatip Ortaokulu ders programına resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
Lise 9.sınıf, Lise 10.sınıf, Lise 11.sınıf, Lise 12.sınıf ders programına ekran üzerinden erişebilirsiniz.
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EBA, üniversiteye hazırlanan öğrencileri de unutmadı. EBA Akademik Destek adıyla eğitim verecek olan sistemde, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için gece 00.00 ile sabah 09.00 arasında kullanım serbest olacak.
Öğrenciler 09.00 ile 21.00 saatlerinde ise kendilerine ayrılan saate göre sisteme erişebilecek. 21.00 ile 00.00 arasında kullanım yeniden serbest olacak.