TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?

23 Nisan video yarışması için video gönderme işlemi yapacak olan çocuklar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Evde yapacakları video çekimlerinde şiirlerini okuyacak, şarkılarını söyleyecek ve gösterilerini yapacak olan çocuklar, daha sonra çektikleri videoları TRT 23 Nisan adresine yükleyecek ve katılım işlemini tamamlayacak.



23 Nisan video gönderme işlemi şu adımlardan oluşacak;



1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.



2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.



3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.



4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.



Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından video gönderme adımları şu şekilde olacaktır;



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