TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?

Bu yıl 23 Nisan şenliklerinin evden kutlanacak olması nedeniyle etkinlik düzenleyen TRT, 23 Nisan video gönderme işlemini yapan çocukların şiirleri, şarkıları ve gösterilerini TRT ekranlarından yayınlayacak. 23 Nisan video gönderme işlemi ile birlikte yarışmaya katılan çocuklar, en beğenilen videonun kendilerine ait olması halinde TRT ekranlarında çıkma hakkına sahip olacak. Peki, son günü 21 Nisan Salı günü saat 12.00 olan 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte, adım adım detaylar
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23 Nisan video yarışması için video gönderme işlemi yapacak olan çocuklar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Evde yapacakları video çekimlerinde şiirlerini okuyacak, şarkılarını söyleyecek ve gösterilerini yapacak olan çocuklar, daha sonra çektikleri videoları TRT 23 Nisan adresine yükleyecek ve katılım işlemini tamamlayacak.
23 Nisan video gönderme işlemi şu adımlardan oluşacak;
1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.
2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.
3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.
4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.
Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından video gönderme adımları şu şekilde olacaktır;
Adımları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..
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Aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra açılan ekrandan;
1-Ad-Soyad bölümü doldurulmalı. 2-E-Posta adresi girilmeli. 3-Cep telefonu yazılmalı. 4-Yüklenecek videonun boyutu 250 MB’yi geçmemeli. 5-Velinin TC Kimlik Numarası 6-Velinin adı soyadı 7-Çocuğun kimlik numarası 8-Çocuğun adı soyadı 9-Çocuğum yaşı 10-Yaşanılan il 11-Yaşanılan ilçe bilgileri
Bu bilgiler girildikten sonra “Yukarıdaki bilgilere göre Kişisel Verilere İlişkin Beyan ve Rıza Onay Formunu okudum, doldurdum ve onaylıyorum (*).” Ve “Yukarıdaki bilgilere göre Muvafakatname-Yetki Belgesini okudum, doldurdum ve onaylıyorum (*).” Bölümleri işaretlenmeli ardından aşağıda yer alan “Ben robot değilim” alanına tıklanmalıdır.
Tüm bu adımların tamamlanmasının ardından gönder tuşuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.