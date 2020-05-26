Tren seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Yüksek Hızlı tren (YHT) biletleri satışa çıktı mı?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00’de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.



Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi" dedi.