Tren seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Yüksek Hızlı tren (YHT) biletleri satışa çıktı mı?
Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen tren sefeleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Buna göre seferleri durdurulan demir yolu ulaşımı bayram sonrasında başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk trenimizi Perşembe Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi. Peki, tren seferleri başladı mı, tren seferleri ne zaman başlayacak? Yüksek Hızlı tren (YHT) biletleri satışa çıktı mı? İşte, tren seferleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Tren seferleri ne zaman başlayacak? sorusu normalleşme süreci kapsamında, vatandaşların araştırdığı konulardan oldu. Hava yolu ulaşımının başlamasına kısa süre kala hızlı tren seferleri ile ilgili de açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trenlerde sosyal mesafe kuralına vurgu yaparak, "YHT'lerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak." dedi. İşte, tren sefelerinin başlayacağı tarihle ilgili detaylar...
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TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi. YHT seferleri perşembe günü yarı kapasite ile başlayacak.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00’de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.
Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi" dedi.
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BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan demir yollarında 28 Mayıs'ta başlayacak konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri için biletler 25 Mayıs tarihinde satışa çıktı.
Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.
Tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak.
Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatlarında bu süreçte seferler durdurulmazken, sefer sayılarının yavaş yavaş artırılması öngörülüyor.
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HES KODU VE SEYAHAT BELGESİ ŞARTI
Hem hava hem de demir yolunda bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.
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TRENLERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELER?
Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin büyük başarı sağladığını söyledi. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını söyleyen Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı. Karaismailoğlu, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00de Ankara'dan İstanbu'la uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" diye konuştu.
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’SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULACAK’
Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıkladı. Bu seferlerin 16’sının Ankara-İstanbul, 20’sinin Ankara-Konya, 6’sının Ankara-Eskişehir ve 6’sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak" ifadesini kullandı.
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’MASKE TAKILMASI ZORUNLU’
Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını kaydetti. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
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"Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz."