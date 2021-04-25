Tren istasyonuna kırmızı halı serildi: 93'üncü Oscar Ödülleri için geri sayım

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA Şubat ayında düzenlenmesi gereken ama pandemi yüzünden ertelenen tören Türkiye Saati ile 03:00'de başlıyor. Bu yıl Altın Küre ve Grammy başta olmak üzere birçok önemli ödül töreni, konukların online katılımıyla gerçekleşti. Fakat Oscar'da bu durum biraz daha değişik olacak. Yine online katılımlar olsa da bu yılın diğer ödül törenleri kadar az sayıda konuk katılmayacak Oscar törenine. Törenin asıl merkezi yine Los Angeles olacak. Her zamanki gibi Dolby Tiyatrosu törenin "ana kumanda merkezi". Fakat bunun yanı sıra Los Angeles'taki Union Tren İstasyonu da tören mekanı olarak belirlendi. Bu yılın Oscar töreniyle ilgili bir başka önemli ayrıntı da tören için ABD dışında Fransa ve İngiltere'de de stüdyolar kurulmuş olması. Paris ve Londra'da da her iki ülkede bulunan adaylar törene dahil olacak.