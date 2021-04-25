Tren istasyonuna kırmızı halı serildi: 93'üncü Oscar Ödülleri için geri sayım
Sinema dünyasının merakla beklediği gece sonunda geldi çattı. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertenen 93'üncü Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) dünyanın farklı ülkelerinde farklı kentlerde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle farklı bir şekilde düzenlenecek olan törenle ilgili ayrıntılara bir bakalım.
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1
PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA
Şubat ayında düzenlenmesi gereken ama pandemi yüzünden ertelenen tören Türkiye Saati ile 03:00'de başlıyor. Bu yıl Altın Küre ve Grammy başta olmak üzere birçok önemli ödül töreni, konukların online katılımıyla gerçekleşti. Fakat Oscar'da bu durum biraz daha değişik olacak. Yine online katılımlar olsa da bu yılın diğer ödül törenleri kadar az sayıda konuk katılmayacak Oscar törenine. Törenin asıl merkezi yine Los Angeles olacak. Her zamanki gibi Dolby Tiyatrosu törenin "ana kumanda merkezi". Fakat bunun yanı sıra Los Angeles'taki Union Tren İstasyonu da tören mekanı olarak belirlendi. Bu yılın Oscar töreniyle ilgili bir başka önemli ayrıntı da tören için ABD dışında Fransa ve İngiltere'de de stüdyolar kurulmuş olması. Paris ve Londra'da da her iki ülkede bulunan adaylar törene dahil olacak.
2
KONUKLARA İKİ KEZ TEST YAPILACAK
Bu yıl düzenlenen önemli ödül törenlerine adaylar evlerinden ya da özel olarak stüdyo kurulan otellerden online olarak katılmıştı. Akademi bu kez mümkün olduğunca fiziksel katılım yapılmasını, online bağlantılardan kaçınılmasını istedi. Bu yıl en çok merak edilen ayrıntılardan biri de "maske". Koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskenin konuklar tarafından kullanılıp kullanılmayacağı. Akademi yetkilileri, tören sırasında konukların maske kullanma gerekliliğinin ortadan kalkması için güvenli ortam oluşturmayı da göz önüne aldı. Bunun için de konuklara toplam iki kez test yapılacağı belirtildi.
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BALOLAR İPTAL EDİLDİ
Oscar gecelerinde geleneksel olarak düzenlenen balolar ise bu yıl pandemi yüzünden yapılmayacak. Bu yılki bir başka değişiklik de törenin ana sunucusu olmaması. Sunum görevi aralarında Renee Zellweger, Laura Dern, Brad Pitt'in de bulunduğu çok sayıda ünlü dönüşümlü olarak sunuculuk görevi üstlenecek. Konuklar ise törene sadece kendileri ve yanlarında getirebilecekleri bir kişi ile katılabilecek. 93'üncü Oscar ödüllerinde en çok merak edilen ödüllerden biri de Yabancı Dilde En İyi film. Bosnalı Jasmila Zbanic'in yönetmenliğini üstlendiği Quo Vadis Aida? adlı film yabancı dilde en iyi film dalında aday oldu. Bosna'daki iç savaş sırasında yaşananları konu alan film, TRT ortak yapımı.
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MANK 10 DALDA ADAY
Bu yıl adaylıklarda ipi 10 kategoride Oscar heykelciği için yarışacak Mank göğüsledi. Film; en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi orijinal müzik, en iyi ses, en iyi erkek oyuncu, en iyi sinematografi, en iyi yönetmen, en iyi makyaj ve saç tasarımı, en iyi film, en iyi prodüksiyon tasarımı olmak üzere tam 10 dalda aday gösterildi.
5
Yabancı dilde en iyi film
“Another Round” (Danimarka) “Better Days” (Hong Kong) “Collective” (Romanya) “The Man Who Sold His Skin” (Tunus) “Quo Vadis, Aida?”(Bosna Hersek)
6
En iyi film
“The Father”“Judas and the Black Messiah” “Mank” “Minari” “Nomadland” “Promising Young Woman” “Sound of Metal” “The Trial of the Chicago 7”
7
En iyi yönetmen
Thomas Vinterberg (“Another Round”) David Fincher (“Mank”) Lee Isaac Chung (“Minari”) Chloé Zhao (“Nomadland”) Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) Best Documentary Feature
8
En iyi erkek oyuncu
Riz Ahmed (“Sound of Metal”) Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”) Anthony Hopkins (“The Father”) Gary Oldman (“Mank”) Steven Yeun (“Minari”)
9
En iyi kadın oyuncu
Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”) Andra Day (“The United States v. Billie Holiday”) Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) Frances McDormand (“Nomadland”) Carey Mulligan (“Promising Young Woman”
10
Yardımcı erkek oyuncu
Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”) Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”) Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”) Paul Raci (“Sound of Metal”) Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)
11
Yardımcı kadın oyuncu
Maria Bakalova (‘Borat Subsequent Moviefilm”) Glenn Close (“Hillbilly Elegy”) Olivia Colman (“The Father”) Amanda Seyfried (“Mank”) Youn Yuh-jung (“Minari”)
12
Kostüm tasarımı
“Emma,” Alexandra Byrne “Mank,” Trish Summerville “Ma Rainey’s Black Bottom,” Ann Roth “Mulan,” Bina Daigeler “Pinocchio”
13
Orijinal müzik
“Da 5 Bloods,” Terence Blanchard “Mank,” Trent Reznor, Atticus Ross “Minari,” Emile Mosseri “News of the World,” James Newton Howard “Soul,” Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
14
En iyi kısa animasyon
Burrow” “Genius Loci” “If Anything Happens I Love You” “Opera” “Yes-People”
15
En iyi live action kısa animasyon
“Feeling Through” “The Letter Room” “The Present” “Two Distant Strangers” “White Eye”
16
En iyi ses
“Greyhound” “Mank” “News of the World” “Soul”
17
Uyarlama senaryo
“Borat Subsequent Moviefilm “The Father” “Nomadland” “One Night in Miami” “The White Tiger”
18
En iyi orijinal senaryo
“Judas and the Black Messiah” “Minari” “Promising Young Woman” “Sound of Metal” “The Trial of the Chicago 7”