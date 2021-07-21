Trakonya nedir, nerelerde yetişir? Trakonya sokması öldürür mü?

Halk arasında çarpan balığı olarak bilinen 'trakonya' sokması tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Trakonya balığının soktuğu kişide şiddetli bir ağrı başlıyor. Özellikle zehire karşı alerjisi olanlarda anında solunumu durdurabiliyor. Peki, trakonya nerelerde yetişir?
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1
Trakonya, halk arasında Çarpan balığı Akdeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yaşayan zehirli balık türüdür. Türkiye sularında çok fazla görülen bu balık türü bazı insanların dokunması ve teması halinde kalp krizi geçirmesine sebep olup ölümüne yol açabilecek derece toksin zehir salgılamaktadır.
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En sığ sahillerden 150 metre derinliğe kadar dağılım gösterirler. Genel olarak yazın sığ yerlere, kışınsa derinlere çekilirler. Sahillere yaklaştıkları dönem, deniz faaliyetlerinin yoğun olduğu yaz dönemine rastladığından yüzücüler, dalıcılar ve balıkçılar için tehlike yaratırlar.
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Bu balığın eti balığın zehir salgılaması ve balıkçılıkta yakalanması halinde risk arzetmesi nedeniyle tüketilmemekte ve ticari bir değer taşımamaktadır. Balık ölse bile zehiri hâlen aktif olup tehlike devam etmektedir.