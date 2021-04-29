Trafikte son durum ne? Tam kapanma öncesinde İstanbul Yol Durumu ve Trafik Yoğunluk Haritası
Tam kapanma öncesinde trafik yoğunluk haritası kırmızıya boyandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi. Tam kapanma sürecine bugün saat 19.00 itibariyle geçilecek, 17 günlük sürede vatandaşlar yalnızca izin belgesiyle seyahat edebilecek. Peki, trafikte son durum ne? İşte tam kapanma öncesinde İstanbul Yol Durumu ve Trafik Yoğunluk Haritası
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İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.
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Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 06.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.
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İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 09.10 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, memleketlerine gitmek için yola çıktı.
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Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişi ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluğa neden oluyor.