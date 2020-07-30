Trafik var mı, yollar açık mı? İşte anlık ve canlı Türkiye geneli bayram trafiği yoğunluk haritası
Trafik var mı, yollar açık mı? Trafik yoğunluk haritası, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan sürücülerin gündemine geldi. Gelen son dakika bilgisine göre, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk yolun 3 şeridinden 2 şeridine düşerken, araç kuyrukları metreler oluşturdu. İşte, anlık ve canlı bayram trafiği yoğunluk haritası ve trafik yol durumunda son durum...
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Kurban Bayramı için tatile ya da memleketine gidecek olanlar, çarşamba akşamı ya da arefe günü yola çıktı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir dışına çıkmayan vatandaşlar bu bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek adına memleketlerine akın etti. İşte, 30-31 Temmuz Türkiye geneli canlı trafik yol durumu.
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İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA SON DURUM
Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyenlerin yolculuğu Arife Günü de devam etti. TEM Otoyolu’nda ve D-100 Karayolu üzerinde İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar bazı noktalarda yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşların, bayram için erkenden hareket etmesi nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik yoğunluğu oldukça az yaşandı. İstanbul trafik yoğunluğunu gösteren haritaya göre yüzde 30’a kadar çıkan trafik yoğunluğu, daha sonra yüzde 18’e kadar düştü.
Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşunca, D-100 karayolunu tercih etmeye başladı. D-100 Karayolu Kaynaşlı kesiminde de bayram trafiği oluştu.
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Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olunca memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda memleket yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, özellikle Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. TEM otoyolunu kullanan sürücüler nedeniyle yoğunluk artınca, trafikten sıkılan sürücüler Kaynaşlı gişelerden çıkarak rotasını D-100 Karayoluna çevirdi. D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde akıcı yoğunluk oluşurken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri de ilçe geçişinde herhangi bir sıkıntı olmaması için kontrol noktalarındaki personel sayısını iki katına çıkarttı.
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Kurban Bayramı arefesinde memleketlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular, Tuzla'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayram arefesinde yollara düştü. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul'un çıkış noktalarından biri olan Tuzla Piyade Okulu mevkiinde de yoğun trafik oluştu. Yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği ve trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.