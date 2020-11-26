Trafik kazası nasıl oldu? Enes Batur o anları anlattı: Ölecek miyim ben?

Bana 20 – 30 saniye gibi geldi. Araba yana yattığı an aklıma ilk, ‘kaza yaptım ben, acaba ölecek miyim?’ sorusu geldi. Biliyorum çok ilginç geliyor ama beyin o kadar hızlı çalışıyor ki o anda ‘ben ölecek miyim’ diye kendime sordum.