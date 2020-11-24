Trafik kazası geçiren Enes Batur'dan ilk açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, lüks otomobiliyle Etiler’de kaza yaptı. Ağaca çarpan Batur kazadan yara almadan kurtulurken, 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası açıklama yapan Batur yapılan kötü yorumlara cevap verdi: 'Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.'
Enes Batur, dün lüks otomobiliyle Etiler’deydi. Ünlü YouTuber, saat 11.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca, ardından park halindeki bir araca çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
2
Abone Ol
SEVGİLİSİNE SARILIP AĞLADI
Kaza sonrası şok geçiren Enes Batur’u, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer sakinleştirdi. Batur, sevgilisine sarılarak gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen ünlü YouTuber, olay
3
Abone Ol
yerine gelen ambulans ile Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı. 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelirken, Batur’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4
Abone Ol
SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ
Batur, kaza sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
"Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim" diyen Enes Batur, "Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.
5
Abone Ol
Öte yandan YouTuber, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi.
6
Abone Ol
Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, şunları söyledi:
Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.