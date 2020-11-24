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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 08:17 | 

Trafik kazası geçiren Enes Batur'dan ilk açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, lüks otomobiliyle Etiler’de kaza yaptı. Ağaca çarpan Batur kazadan yara almadan kurtulurken, 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası açıklama yapan Batur yapılan kötü yorumlara cevap verdi: 'Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.'

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1ÖNCE AĞACA, SONRA ARACA
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ÖNCE AĞACA, SONRA ARACA

Enes Batur, dün lüks otomobiliyle Etiler’deydi. Ünlü YouTuber, saat 11.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca, ardından park halindeki bir araca çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2SEVGİLİSİNE SARILIP AĞLADI
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SEVGİLİSİNE SARILIP AĞLADI

Kaza sonrası şok geçiren Enes Batur’u, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer sakinleştirdi. Batur, sevgilisine sarılarak gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen ünlü YouTuber, olay

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yerine gelen ambulans ile Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı. 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelirken, Batur’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ
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SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ

Batur, kaza sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim" diyen Enes Batur, "Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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Öte yandan YouTuber, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi.

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Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, şunları söyledi:

Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.

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Enes Batur’u sevgilisi Ecenaz Üçer sakinleştirdi.

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Kaza anı kamerada!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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