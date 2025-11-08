×
Trabzon'un ünlü mahallesi isim değişikliği için referandumuna gidiyor! 'Bu isim benimsenmiş, dünyada da bir marka olmuş'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 09:53

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan tarihi Yalı Mahallesi'nin isminin değiştirilmesi için 9 yıl aradan sonra yeniden girişimde bulunuldu. Mahalle sakinleri, Ortahisar Belediyesine sundukları dilekçede mahallenin adının bu kez "Faroz Yalı Mahallesi" olarak değiştirilmesini talep etti. Belediye Meclisi, bu talebin referandumla değerlendirilmesine karar verdi.