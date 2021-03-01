Trabzon'da ve Rize'de kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?

Kafeler, restoranlar ve diğer bir tabirle mekanlar, Trabzon'da ve Rize'de açılıp açılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Risk teşkil etmeyen illerde yüzde 50 kapasite ile açılacağı duyurulan kafeler ve restoranlar, riskli illerde ise kapalı tutulmaya devam edilecek. Peki, kafeler, restoranlar Rize'de ve Trabzon'da açık olacak mı? İşte, o detaylar