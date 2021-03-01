Trabzon'da ve Rize'de kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?
Trabzon'da ve Rize'de kafeler, restoranlar açılacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Kabine Toplantısı'nda yüksek riskli illerde açılmayacağı duyurulan mekanlar için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun dışında kalan illerde sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında işletmelerin açık olacağını duyurdu. Peki, Trabzon'da ve Rize'de kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı? İşte, o bilgiler
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Kafeler, restoranlar ve diğer bir tabirle mekanlar, Trabzon'da ve Rize'de açılıp açılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Risk teşkil etmeyen illerde yüzde 50 kapasite ile açılacağı duyurulan kafeler ve restoranlar, riskli illerde ise kapalı tutulmaya devam edilecek. Peki, kafeler, restoranlar Rize'de ve Trabzon'da açık olacak mı? İşte, o detaylar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından "Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." ifadelerini kullandı.
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Ancak Trabzon ve Rize çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı için kafeler ve restoranların açılmayacağı şehirler olacak.