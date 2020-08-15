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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 12:34,

Trabzon’da sel felaketi… Son anlarını böyle kaydetmiş!

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca, Gökçeoba Mahallesi'nde çay bahçesinde meydana gelen heyelanı cep telefonuyla kayda alan Muhammet Ali Öztel, o anları anlattı. Öztel, "Annemler bu bölgeye gelmişler, ben de onları buradan almaya geldim. Bölgeden tam geçerken büyük bir sesle buralar patladı. Büyük bir heyelan oldu. Annem korkudan bayılma tehlikesi yaşadı. Olay anını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştım. Ardından annemi sırtında taşıyıp buradan uzaklaştık. Saniyelik olay yaşadık. Bir anda tüm çay tarlaları gitti" dedi.

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