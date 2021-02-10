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HaberlerGündem HaberleriTrabzon'da kale davası şaşkınlığı! 700 yıllık kalenin varisi oldular
GeriGündem Trabzon'da kale davası şaşkınlığı! 700 yıllık kalenin varisi oldular
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Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)-
Haber Giriş: 10 Şubat 2021 - 08:54 | 

Trabzon'da kale davası şaşkınlığı! 700 yıllık kalenin varisi oldular

Trabzon'da 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunlarının, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Varislerden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, "Teslim aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz” dedi.

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