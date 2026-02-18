×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da inşa edilen cami, mimari yapısıyla dikkat çekiyor

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Cami#Cam Cami
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 11:14

Trabzon'un Arsin ilçesinde sahilde inşa edilip, yapısının yüzde 80'i camla kaplı, minaresi küp kaide şeklinde uzanan Kefeliler Camii, sıra dışı mimarisi ile dikkat çekiyor. Alışılmış taş yapılar yerine geniş cam yüzeylerle tasarlanan deniz manzaralı cami, ramazan ayının ilk teravih namazı ile ibadete açılacak.