Trabzon'da inşa edilen cami, mimari yapısıyla dikkat çekiyor

'ARSİN SAHİLİ'NE ÇOK YAKIŞTI'

Dernek Başkanı Fehmi Kefelioğlu, dernek üyeleri ile ortaklaşa karar alarak cami yapımını üstelendiklerini ifade ederek, "Akrabalarımdan mimar Metin Kefelioğlu'na il müftülüğünden bir teklif geldi. Arsin Sahili'nde bir cami yapılması istenmiş. Bu istek de bize ulaştı, biz de kabul ettik. Arsin Sahiline yakıştı ve güzel de oldu. İstanbul Havalimanı'nda bulunan bir caminin örneğini buraya yaptık. Orada büyük ve gerçekten muhteşem bir cami var. Minyatürünü buraya yaptık. Fikir de mimarımız Metin Kefelioğlu'ndan çıktı. Fikir ondan, yapması bizden oldu. Yaklaşık 500 metrekare üzerine bu camiyi inşa ettik. 50 kişilik mahfil ve bayanlar için 30 kişilik alan var. Şadırvanlar, lavobalar ve bebek bakım odası var mevcut. Arsin sahiline gelen insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak, ibadetlerini yerine getirecekler. Camimizin yüzde 80'i camla kaplı. Son rötuşlar ve temizliği yapılacak. Bugün de inşallah teravih namazıyla başlayacağız" dedi.