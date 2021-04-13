Trabzon'da ilk iftar saat kaçta başlayacak? 2021 Trabzon Ramazan imsakiyesi / Sahur vakitleri
Trabzon'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Trabzonlular, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Trabzon'da ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ilk iftar Trabzon'da saat kaçta açılacak? Trabzon'da akşam ezanı ne zaman okunacak?
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Günlerdir beklenen rahmet ve bereket ayı Ramazan nihayet yarın başlıyor. 2021 Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. Yarın ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Trabzonlu vatandaşlar öte yandan ilk sahur saatini de sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2021 Ramazan imsakiyesine göre, Trabzon iftar saatleri ve Trabzon Ramazan imsakiyesi...
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İLK TERAVİH NAMAZI
Trabzon'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:29'da kılınacak
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İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Trabzon'da ilk iftar 13 Nisan Salı günü 19:05'de yapılacak. Vatandaşların bu gece sahura ise 04:08'e kalkması gerekecek.
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İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
İmsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır.
Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.
Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.