Trabzon'da iftar saat kaçta? Trabzon ramazan 2020 imsakiyesi: Trabzon iftar ve sahur vakitleri

Ramazan davulcuları artık bahşiş toplayamayacak Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyeceğini, hizmetlerinin karşılığının da yerel yönetimlerce karşılanabileceğini belirtti.



Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak, gündemdeki konuları görüşüp karara bağladı. Toplantıda, sosyal izolasyona dikkat çekilerek, bu kapsamda tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi. Trabzon Valiliği’nden Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınacak (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir). Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar ve haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan ve hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecek denildi.

MEZARLIK ZİYARETLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Açıklamada Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılacağının belirtildiği açıklamada, "İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı arttırılacak,

ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak ifadelerine yer verildi.