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Trabzon'da heyelan! 'Canımızı son anda kurtardık'

#TRABZON#Sürmene#Heyelan

Trabzon'un’un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu Oylum Mahallesi’nde boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okul, toprak yığını altında kaldı. Heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı. Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.

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14/23Trabzonda heyelan Canımızı son anda kurtardık
15/23Trabzonda heyelan Canımızı son anda kurtardık
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19/23Trabzonda heyelan Canımızı son anda kurtardık
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21/23Trabzonda heyelan Canımızı son anda kurtardık
22/23Trabzonda heyelan Canımızı son anda kurtardık
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Heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı. Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.

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#TRABZON#Sürmene#Heyelan