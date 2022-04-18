Trabzon'da heyelan! 'Canımızı son anda kurtardık'

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Heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı. Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.