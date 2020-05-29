Trabzon'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Trabzon'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi
Trabzon'da 1216 cami ve 45 cami dışı olmak üzere toplam 1261 sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde ibadete açılacak. Peki Trabzon'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Trabzon'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi
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Trabzon Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma namazı kılınacak camiler belirlendi. İşte o camilerin listesi
Ortahisar İlçesinin Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYIN
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 22 Mayıs'ta yayımlanan, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi Genelgesi" doğrultusunda, Valilik koordinesinde, il müftülüğü ve ilçe müftülükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, cami avlusunda/bahçesinde cuma namazı kılınacak camiler ile cuma namazı kılmaya uygun diğer alanların tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Akçaabat'ta 236, Araklı'da 45, Arsin'de 64, Beşikdüzü'nde 47, Çarşıbaşı'da 53, Çaykara'da 58, Dernekpazarı'nda 22, Düzköy'de 39, Hayrat'ta 12, Köprübaşı'da 23, Maçka'da 92, Of'ta 178, Ortahisar'da 122, Sürmene'de 63, Şalpazarı'nda 35, Tonya'da 28, Vakfıkebir'de 37, Yomra ilçesinde ise 62 olmak üzere toplam 1216 caminin bahçesi ibadete açılacak.
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Ayrıca, 10 ilçede belirlenen toplam 45 alanda da ibadet yapılabilecek.Cami bahçeleri dezenfekte ediliyorTrabzon'da ibadete açılacak 73 caminin bahçesi dezenfekte edildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince 18 ilçedeki cami bahçelerinde yoğun çalışma sürdürüldüğü belirtildi. Ekiplerin, Ortahisar ilçesinde 10 ve diğer ilçelerde 63 olmak üzere toplam 73 cami bahçesinde dezenfeksiyonlu yıkama yaptığı vurgulanan açıklamada, çalışmaların yarın öğle saatlerine kadar aralıksız devam edeceği aktarıldı.
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:
"Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında namazlarımızı 19 Mart'tan itibaren ne yazık ki toplu olarak eda edemedik. Yarın itibarıyla hasret sona eriyor. Verdiğimiz aranın ardından yarın ilk cuma namazımızı kılacak olmamız nedeniyle mutluluk duyuyorum. Sürecin sonuna adım adım yaklaşırken tedbiri elden bırakmayalım ki camilerimizden yeniden uzak kalmayalım. Allah tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin ibadetlerini kabul eylesin."
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“Cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak”
Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.
Temizliğe her zamankinden fazla özen gösterilecek
Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.
Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırılması sağlanacak.
Maske kullanımı zorunlu olacak
Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.
Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.
Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.
Herkes seccadesini yanında getirecek
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.
Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli.
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Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."
Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.