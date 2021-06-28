Fatih TURAN - İnan KALYONCU/ TONYA (Trabzon) (DHA)
Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 11:56 |
Trabzon'da geçen yıl alabalık tesisine dadanan ayı, bu yıl pencereden girdi
Trabzon'un Tonya ilçesinde geçen yıl kış uykusundan uyanıp aç kalan bozayı, Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesislerine dadanmıştı. Kapısını kırıp içeri girdiği tesisteki buzdolabını da deviren ayının karnını doyurmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansımıştı. Alabalık tesisine bir yıl aradan sonra yeniden gelen ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Güvenlik kamerasını kıran ayı, yiyecek arayıp ortalığı dağıttı. Tesisin sahibi Cemil Arslan, “Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Geçen olduğu gibi bu yıl da gelerek, ziyaretimi yaptı. İçeriye girdi, ilk iş olarak kendisini kamufle etmek için önce kamerayı kırdı. Sonra gereğini yaptı içerde” dedi.