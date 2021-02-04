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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-
Haber Giriş: 04 Şubat 2021 - 15:09 | 

Trabzon'da drakula tehlikesi giderek büyüyor! Ağaçlar yakılıyor

Trabzon'da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alınıyor. Fındık ağaçlarından boş kalan araziler ise tarlaya dönüştürülerek, patates, fasulye, mısır ekiliyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, “Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz" dedi.

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