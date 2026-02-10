×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da 8 metre derinlikte bulundu: 2 metre kalınlığında 135 metre uzunluğunda! 'Dünyada bilinen 3 tane var, biri burada'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Roma Uygarlığı#Cumhuriyet Dönemi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 10:17

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde 2020 yılında yıkılan Kadınlar Hali Pazarı'nın altında, antik döneme ait bir dere limanı ve rıhtım yapısı ortaya çıkarıldı. Roma'dan Cumhuriyet dönemine kadar dört uygarlığın izlerini taşıyan dere limanı, 8 metre derinlikte gün yüzüne çıkarıldı. İnşaat Mühendisi Beyza Nur Yılmaz, "Bu liman ortaya çıkınca proje revizeye uğruyor. Limanın ortaya çıkartılması için başlanan kaza çalışmalarında dünyada üç tane bulunan bir limana rastlıyorlar." dedi.