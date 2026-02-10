Trabzon'da 8 metre derinlikte bulundu: 2 metre kalınlığında 135 metre uzunluğunda! 'Dünyada bilinen 3 tane var, biri burada'

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde 2020 yılında yıkılan Kadınlar Hali Pazarı'nın altında antik bir rıhtım yapısı ortaya çıktı. Pazaryeri inşaatının revize edilmesinin ardından başlatılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında, yapının tarihinin M.Ö. birinci yüzyıl ile M.S. birinci yüzyıl arasına uzandığı belirlendi.
2024 yılında hız kazanan çalışmalarda, rıhtım alanının tarih boyunca Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ev sahipliği yaptığı belirlendi. Lokal kazılarla başlayan süreçte, duvar yapısının aşağı doğru devam ettiği ve ana duvara dik konumda yeni duvarların bulunduğu tespit edildi.