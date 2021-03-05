Trabzon ve Rize'de cumartesi pazar yasak var mı? Trabzon ve Rize'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı bilgileri
Trabzon ve Rize'de cumartesi pazar yasak var mı sorusu kentte ikamet eden pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Hafta sonu için ramak kala cumartesi ve pazar günü yasak var mı sorusuna yanıt aramaya başlayan Trabzon ve Rize sakinleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeleri sorguluyor. Peki, Trabzon ve Rize'de cumartesi pazar günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, gelen son bilgiler neticesinde o detaylar
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1
Trabzon ve Rize'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı, çok yüksek risk grubunda olunduğu için pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü ise Trabzon ve Rize'de sokağa çıkma yasağı akşam 21.00'da başlayacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında Trabzon ve Rize de dahil olmak üzere tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Hafta sonlarında Konya'da;
Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Trabzon ve Rize'de cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
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Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İllerAdıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
3
Ayrıca Konya'da bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacak.