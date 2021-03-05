Trabzon ve Rize'de cumartesi pazar yasak var mı? Trabzon ve Rize'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı bilgileri

Trabzon ve Rize'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı, çok yüksek risk grubunda olunduğu için pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü ise Trabzon ve Rize'de sokağa çıkma yasağı akşam 21.00'da başlayacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında Trabzon ve Rize de dahil olmak üzere tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Hafta sonlarında Konya'da;



Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Trabzon ve Rize'de cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.