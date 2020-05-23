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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 13:56,

Trabzon, Ordu, Samsun'da bayram namazı saat kaçta? İl il duha namazı vakitleri

Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi Trabzon, Ordu ve Samsun'da da bayram namazı hazırlığı yapılıyor. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle cuma namazı ibadetlerini evlerinde yapan vatandaşlar bayram namazını da ev ortamında gerçekleştirecek. Peki, Trabzon, Ordu, Samsun'da bayram namazı saat kaçta? İl il duha namazı vakitleri.

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 24 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Her bayram olduğu gibi bu bayram da bayram namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Corona virüsü salgınına karşı alınan bu önlem nedeniyle camileri ziyaret edemeyecek olan Karadeniz Bölgesi'nde ikamet eden vatandaşlar da evlerinde duha namazı kılabilecekler. Peki, Trabzon, Ordu, Samsun'da bayram namazı saat kaçta? İl il duha namazı vakitleri

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Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden namaz vakitleri yer alıyor. Vatandaşlar başta bayram namazı yerine geçecek olan duha namazı saatinin yanı sıra tüm namaz vakitlerine ulaşabilirler.

Ordu 05:38:00
Samsun 05:43:00
Trabzon 05:30:00

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3DİYANET BAŞKANI ALİ ERBAŞTAN AÇIKLAMA
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DİYANET BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. Erbaş, şunları ifade etti: "Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir."

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